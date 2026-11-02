APA ots news: OeNB/BMF: Austausch zu Finanzmarktstabilität und Finanzbildung

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    OeNB-Direktorium spricht mit Marterbauer und Eibinger-Miedl  
über Finanzmarktstabilität und Finanzbildung 

Wien (APA-ots) - Im Rahmen des regelmäßigen Austauschs trafen  
OeNB-Gouverneur Martin 
Kocher, Vizegouverneurin Edeltraud Stiftinger, Direktor Josef 
Meichenitsch und Direktor Thomas Steiner mit Finanzminister Markus 
Marterbauer und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl 
zusammen. Im Mittelpunkt standen aktuelle Finanz- und 
Wirtschaftsthemen, insbesondere die Finanzmarktstabilität sowie die 
Bedeutung von Finanzbildung für die langfristige finanzielle Vorsorge 
- auch im Rahmen des geplanten Zukunftsdepots. Aus Sicht der OeNB ist 
es wesentlich, neue Möglichkeiten der langfristigen finanziellen 
Vorsorge durch entsprechende Finanzbildungsangebote zu begleiten. 

Finanzmarktstabilität: Bankensektor zeigt sich widerstandsfähig 

Der österreichische Bankensektor zeigt sich trotz des 
herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds 
weiterhin widerstandsfähig. Die Profitabilität der vergangenen Jahre 
hat die Kapitalausstattung der Banken gestärkt. Ende 2025 lag die 
harte Kernkapitalquote bei 19 Prozent und damit deutlich über dem EU- 
Durchschnitt von 16,8 Prozent. Gleichzeitig bleiben Risiken 
insbesondere im Gewerbeimmobiliensektor bestehen. Die laufende 
Beobachtung möglicher Risiken und die Sicherung der 
Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems bleiben daher zentrale 
Aufgaben. 

Im Austausch wurde die Bedeutung eines stabilen und 
leistungsfähigen Finanzsystems für die österreichische Wirtschaft 
unterstrichen. "Die österreichischen Banken verfügen über eine solide 
Kapitalausstattung und sind damit gut aufgestellt, um auch in einem 
herausfordernden Umfeld ihre wichtige Funktion für Unternehmen und 
private Haushalte zu erfüllen. Gleichzeitig müssen wir bestehende und 
neue Risiken weiterhin genau im Blick behalten", so OeNB-Gouverneur 
Martin Kocher. 

"Trotz eines sehr herausfordernden internationalen Umfelds zeigt 
sich der Finanzmarkt in den vergangenen Jahren stabil. Umso wichtiger 
ist es aber auch weiterhin, die Budgetkonsolidierung im Auge zu 
behalten. Steigende Zinsen und der Verlust des Vertrauens der 
Finanzmärkte würden zu einem deutlichen Anstieg des Budgetdefizits 
führen. Wir investieren aber lieber in Bildung, Pflege, das 
Gesundheitswesen und die Alterssicherung, als in hohe Zinszahlungen", 
so Finanzminister Markus Marterbauer. 

Zukunftsdepot: Nur etwas mehr als die Hälfte der Menschen 
versteht Zinseszinseffekt 

Während Österreich bei der Finanzkompetenz im internationalen 
Vergleich gut abschneidet, zeigen die Ergebnisse einer aktuellen OeNB 
-Erhebung, dass in einigen Bereichen weiterhin Verbesserungspotenzial 
besteht: Zwar haben 93 Prozent der Befragten bei 
Finanzproduktentscheidungen Informationen oder Beratung eingeholt, 
allerdings nutzten nur 42 Prozent dabei auch unabhängige Quellen. 51 
Prozent griffen ausschließlich auf nicht unabhängige Informationen 
zurück, etwa von Produktanbietern, aus Werbung oder dem persönlichen 
Umfeld. Lediglich 44 Prozent verglichen Finanzprodukte 
unterschiedlicher Anbieter. Etwa die Hälfte der Befragten setzt sich 
langfristige finanzielle Ziele. 

Beim Wissen über langfristige Geldanlage zeigen sich noch Lücken: 
Nur 57 Prozent der Befragten konnten eine Frage zum Zinseszins 
richtig beantworten, 81 Prozent jene zur Risikostreuung und lediglich 
35 Prozent wussten über den Zusammenhang zwischen Marktzinsen und 
Anleihepreisen Bescheid. Zwar sparen rund 85 Prozent der Menschen in 
Österreich aktiv Geld, aber ein klarer Zusammenhang zwischen 
Finanzwissen und Veranlagung zeigt sich nur bei mittleren und höheren 
Einkommen. Finanzbildung kann den finanziellen Spielraum nicht 
ersetzen - sie hilft aber, ihn bestmöglich zu nutzen. 

"Wer über entsprechendes Finanzwissen verfügt, trifft bessere 
Entscheidungen im Leben. Unser Ziel ist es, allen Österreicherinnen 
und Österreichern das nötige Rüstzeug mitzugeben, um fundierte 
finanzielle Entscheidungen zu treffen und ihre Zukunft 
eigenverantwortlich zu gestalten. Mit dem Zukunftsdepot wollen wir 
bereits bei unseren Jüngsten ansetzen und ihnen neue Chancen für den 
langfristigen Vermögensaufbau eröffnen. Entscheidend ist dabei, dass 
wir nicht nur neue Möglichkeiten schaffen, sondern auch das 
notwendige Wissen vermitteln, um Chancen und Risiken richtig 
einschätzen zu können. Mit der neuen Nationalen 
Finanzbildungsstrategie und der engen Zusammenarbeit mit der 
Oesterreichischen Nationalbank setzen wir genau hier an. Denn wer 
früh lernt, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen, schafft die beste 
Grundlage für finanzielle Unabhängigkeit und eine selbstbestimmte 
Zukunft", so Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl. 

"Die Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig unabhängige, 
verständliche und auf unterschiedliche Lebenssituationen abgestimmte 
Finanzbildungsangebote sind. Wer langfristig vorsorgen möchte, sollte 
die unterschiedlichen Möglichkeiten sowie deren Chancen und Risiken 
verstehen. Das gilt auch für das geplante Zukunftsdepot. Deshalb ist 
es wichtig, Vorhaben wie dieses von Beginn an mit 
qualitätsgesicherter Finanzbildung und Beratung zu begleiten. Die 
Nationalbank stellt dafür ihre unabhängige Expertise zur Verfügung", 
so Kocher abschließend. 

Mit der kürzlich beschlossenen Nationalen Finanzbildungsstrategie 
2027-2035 wird die Zusammenarbeit zwischen OeNB, BMF und weiteren 
Partnerinstitutionen fortgesetzt. Ziel ist es, Finanz- und 
Wirtschaftswissen breiter zu verankern und Menschen in Österreich 
dabei zu unterstützen, fundierte und eigenverantwortliche finanzielle 
Entscheidungen zu treffen. Was das bedeutet, zeigen die vier 
Praktiken der Strategie: Beiträge realistisch einplanen und einen 
finanziellen Puffer behalten (verantwortungsvoll mit Geld umgehen), 
den langen Anlagehorizont nutzen (langfristig planen), Chancen und 
Risiken von Kursschwankungen abwägen (bewusst entscheiden) und sich 
unabhängig informieren und beraten lassen (verlässlichen Rat holen). 

OeNB Report 2026/28: International Survey of Adult Financial 
Literacy 2026 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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OTS0118    2026-11-02/13:50
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