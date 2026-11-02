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APA ots news: Oliver Schütz als neues Vorstandsmitglied der Finanzmarktaufsicht im Amt

Mariana Kühnel und Oliver Schütz leiten FMA - Neuer Vorstand  
folgt Helmut Ettl, der nach 18 Jahren an der FMA-Spitze zum 
IWF wechselt 

Wien (APA-ots) - Oliver Schütz ist mit Wirkung vom 1. November 2026 neuer  
Vorstand der 
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Er wurde von der 
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) nominiert und auf Vorschlag der 
Bundesregierung durch den Bundespräsidenten für eine Funktionsperiode 
von fünf Jahren bestellt. Schütz folgt damit Helmut Ettl, der nach 
über 18 Jahren als Vorstand der FMA nun seine Position als 
Exekutivdirektor des Internationalen Währungsfonds antritt. Das 
zweite Vorstandsmandat bekleidet seit 6. Juli 2025 Mariana Kühnel . 

"Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit im Vorstand der FMA", 
so Mariana Kühnel und Oliver Schütz . "Wir bauen auf einem starken 
Fundament auf und werden den erfolgreichen Weg der FMA angesichts von 
zunehmend vernetzten neuen Risiken für den Finanzmarkt gemeinsam 
weiterentwickeln . Wir wollen noch stärker auf die wesentlichen 
Risiken fokussieren, Prozesse vereinfachen und unsere Ressourcen dort 
einsetzen, wo sie die größte Wirkung erzielen. Effizienz, 
Risikoorientierung und Transparenz sind für uns zentrale Leitlinien 
einer modernen und wirksamen Aufsicht ." 

Die Aufsichts- und Prüfschwerpunkte der FMA für das kommende Jahr 
2027 werden am 11. Dezember 2026 in einer Pressekonferenz 
präsentiert. 

Oliver Schütz , geboren am 17. November 1972, studierte 
Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck und promovierte im 
Bereich Bankenaufsicht. Nach seiner Tätigkeit als 
Rechtsanwaltsanwärter bei Binder Grösswang Rechtsanwälte trat er im 
Gründungsjahr 2002 erstmals in die FMA ein. Von 2006 bis 2010 war 
Schütz Abteilungsleiter im Bereich Bankenaufsicht der FMA. Nach 
Stationen in der Privatwirtschaft von 2010 bis 2015 (Erste Group Bank 
und UniCredit Bank Austria) kehrte Schütz 2015 als Leiter des neu 
geschaffenen Bereichs Bankenabwicklung in die FMA zurück. Er vertritt 
die FMA bereits jetzt in zahlreichen internationalen Gremien, 
darunter der Plenarsitzung des Single Resolution Board (SRB) in 
Brüssel. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0032    2026-11-02/09:05
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