Quartalszahlen

Apple schlägt Gewinnerwartungen - Kurs dennoch schwächer

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Ein Apple Store ist zu sehen
Quelle: Adobe.com/EdNurg
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Der iPhone-Hersteller Apple hat am Montagabend erstmals unter dem neuen CEO John Ternus Quartalszahlen vorgelegt. Mit einem Umsatz von 114,5 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 2,10 US-Dollar je Aktie im dritten Kalenderquartal schlug Apple die Prognosen. Analysten hatten mit Umsätzen von 113,4 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 1,99 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Der Umsatz mit dem Flaggschiff-Produkt iPhone fiel mit 57,6 Milliarden Dollar ebenfalls unerwartet hoch aus. Dahingegen setzte der Tech-Konzern in China nur 17,54 Milliarden Dollar um. Die Wall Street hatte sich hier Erlöse von knapp 18,8 Milliarden Dollar erhofft.

Nachbörslich gab die Aktie deshalb von einem hohen Niveau aus nach und büßte 1,1 Prozent auf 334,98 US-Dollar ein. Erst Ende Oktober hatte die Aktie bei 351,73 Dollar den höchsten Kurs jemals erreicht. Neben den enttäuschenden China-Umsätzen dürfte den Kurs belasten, dass die Erwartungen an den jahrelang wertvollsten Börsenkonzern der Welt insgesamt hoch waren.

Anders als die übrigen Konzerne aus der Gruppe der "Magnificent Seven" ist Apple nur marginal ins Trendthema KI investiert. Alphabet und Amazon beispielsweise straften die Anleger jüngst wegen ihrer milliardenschweren Ausgaben für KI-Rechenkapazität ab.

Apple wiederum galt als verlässlicher Umsatz- und Gewinnbringer, weshalb die Aktie von allen "Magnificent Seven"-Werten mit plus 24,5 Prozent das bisher größte Jahresplus aufweist. Aber: Mit dem zuletzt starken Kursanstieg sei nun aber die Toleranzschwelle für Enttäuschungen bei der Vorlage der Quartalszahlen gering, hieß es vor den Zahlen am Markt. Dabei geht es neben Apples eigener Aktie auch um den Markt an sich, der nach den Quartalszahlen der Hyperscaler neue Treiber gebrauchen könnte. "Apple muss es richten", schrieb vor diesem Hintergrund Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets.

Wichtige Signale für die KI-Rally
Hyperscaler-Zahlen: Microsoft glänzt, Alphabet sackt ab28.10.2026 · 20:20 Uhr · onvista
Zwei Menschen bei der Arbeit in einem Rechenzentrum.

Allerdings sind die Papiere derzeit so hoch bewertet wie zuletzt im Jahr 2008. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36 auf Basis der Erwartungen für die nächsten zwölf Monate sind die Anteilscheine laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zudem fast doppelt so teuer wie der breit gefasste US-Index S&P 500.

Apple sei aktuell teurer als 99 Prozent aller historischen Vergleichswerte, sagte Ben Carew, Co-Chief Investment Officer beim Vermögensverwalter Tandem Investment Advisors, der selbst in dem Unternehmen investiert ist. Wenn eine Aktie so hoch bewertet sei, bestehe ein Risiko, falls unerwartet etwas Negatives eintrete.

Derzeit dienen die Aktien Carew zufolge als "sicherer Hafen". Aber sollte das Wachstum von Apple schwächer ausfallen als vom Markt erwartet, würde dies den Eindruck erwecken, dass sie nicht mehr so sicher seien. Dann könnte es zu einer Neubewertung des KGV kommen, sprich: Der Aktienkurs könnte deutlich unter Druck geraten.

(mit Material von dpa-AFX)

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