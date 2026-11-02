Apples iPhone-Geschäft über Börsenerwartungen

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iPhone-Konzern

Cupertino (dpa) - Apple hat im vergangenen Quartal mit seinem iPhone-Geschäft die Markterwartungen übertroffen. Der Smartphone-Umsatz des Konzerns wuchs im Jahresvergleich um 17,5 Prozent auf 57,56 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit rund einer Milliarde Dollar weniger gerechnet. Das iPhone ist das mit Abstand wichtigste Produkt des Konzerns.

Mitten in dem Quartal hatte der bisherige Hardware-Boss John Ternus den Chefposten vom langjährigen Konzernlenker Tim Cook übernommen. Im September bringt Apple traditionell neue iPhone-Modelle auf den Markt, die dann rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft verfügbar sind. Ternus sagte dem Wirtschaftssender CNBC, beim ersten aufklappbaren Modell des Konzerns, dem iPhone Duo, gebe es weiterhin Engpässe. Beim Verkaufsstart im Oktober vor wenigen Wochen waren die Liefertermine für das mehr als 2.000 Euro teure Gerät schnell in den Januar gerutscht.

Insgesamt stieg der Apple-Quartalsumsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar. Unterm Strich legte der Gewinn um ebenfalls zwölf Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar zu.

Bei Dienstleistungen und dem Geschäft in der Region China verfehlte Apple trotz Zuwächsen noch höhere Erwartungen der Analysten. Die Aktie gab im nachbörslichen US-Handel zeitweise um rund ein Prozent nach.

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