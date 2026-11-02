Bericht: Belgien droht im Haushaltsstreit Regierungskrise

Amsterdam, ⁠02. Nov (Reuters) - Nach monatelangem Ringen um den Staatsetat 2027 steuert Belgien einem Zeitungsbericht zufolge auf eine Regierungskrise zu. Ministerpräsident Bart De Wever werde ‌voraussichtlich seinen Rücktritt einreichen, nachdem am Montagmorgen erneut eine Einigung im Haushaltsstreit verfehlt worden sei, ⁠berichtete ⁠die belgische Zeitung "De Tijd". De Wever werde noch im Laufe des Tages König Philippe aufsuchen. Der Monarch werde den Rücktritt jedoch wahrscheinlich nicht sofort annehmen, hieß es in dem ‌Bericht unter Berufung auf Insider ‌weiter. De Wevers Koalition streitet über Haushaltskürzungen und Steuererhöhungen im Volumen von zehn Milliarden Euro.

Dem ⁠Regierungschef zufolge sind diese Maßnahmen notwendig, um die ‌Staatsfinanzen unter Kontrolle zu ⁠halten. De Wevers flämisch-nationalistische Partei N-VA und die liberale MR streben Kürzungen bei den Gesundheitsausgaben an. Die sozialistischen und zentristischen ‌Koalitionspartner fordern dagegen ⁠höhere Vermögenssteuern. De Wever hatte ⁠vor einer drohenden Schulden- und Zinsspirale gewarnt. Diese würde die Regierung dazu zwingen, neue Kredite aufzunehmen, nur um die Zinsen für bestehende Darlehen zu bedienen, so der Politiker.

(Bericht von Bart Meijer, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)