Börse Stuttgart: Einzelhandelsumsatz sinkt im September um 2 Prozent

Täglicher Marktbericht Börse Stuttgart 02.11.2026, 11:00 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder

Einzelhandelsumsatz sinkt im September um 2 Prozent

Der Einzelhandel in Deutschland hat im September deutlich weniger umgesetzt. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz real um 2,0 Prozent zum Vormonat. Im August hatte es nach revidierten Zahlen noch ein reales Plus von 1,2 Prozent gegeben. Zum Vorjahresmonat fiel er nach Abzug der Preissteigerungen (also preisbereinigt) um 2,3 Prozent.

Besonders groß ist der Kontrast an den Tankstellen: Dort stieg der Umsatz in Euro um 2,1 Prozent, nach Abzug der Preissteigerungen sank er jedoch um 3,4 Prozent. Im Vorjahresvergleich steht einem Plus von 16,2 Prozent in Euro ein Minus von 9,3 Prozent nach Abzug der Preissteigerungen gegenüber. "Die hohen Spritpreise hinterlassen Spuren beim privaten Konsum", sagt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Vermutlich wird der private Konsum im vierten Quartal kaum zum BIP-Wachstum beitragen können."

So meldet auch der Lebensmittelhandel real ein Minus von 1,4 Prozent, der Internet- und Versandhandel eines von 2,2 Prozent.

Am Markt ist die Stimmung zum Wochenstart überwiegend positiv: Der DAX notiert am Montagvormittag bei 25.886 Punkten 0,26 Prozent höher, der Euro Stoxx 50 liegt mit 0,41 Prozent im Plus. In Asien verlor der Nikkei 225 0,33 Prozent. Brent verbilligt sich um 3,55 Prozent auf 108,35 US-Dollar je Barrel, Gold notiert mit 3.900 US-Dollar je Feinunze fast unverändert (Stand: 10:55 Uhr).