Bundesregierung sieht Deutschland bei KI auf richtigem Weg - trotz Rückstand

Berlin, 02. ⁠Nov (Reuters) - Die Bundesregierung sieht sich trotz des Rückstands bei Künstlicher Intelligenz (KI) nicht abgehängt. "Deutschland ist auf dem richtigen Weg", sagte Kanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag in Berlin beim Digital-Gipfel. ‌Es gebe eine gute Chance, Profiteur der neuen Technologie zu werden, vor allem mit der Stärke der ⁠deutschen Industrie. ⁠KI sei eine Chance, wie sie wahrscheinlich nur einmal im Jahrzehnt oder sogar im Jahrhundert vorkomme. "Wir sind entschlossen, diese Chance zu nutzen."

Die Regierung will vor allem die industrielle KI vorantreiben - also die Anwendung in Unternehmen ‌und Fabriken. KI werde die Arbeitswelt ‌fundamental verändern und die Produktivität verbessern, sagte Merz. Es gebe zwar Risiken, mit denen dürfe man aber nicht ängstlich ⁠umgehen. "Wenn wir uns dieser Technologie verweigern, ist der Abstieg ‌vorprogrammiert." Die Chancen überwögen auch. ⁠Die Ausgestaltung dürfe nicht anderen Ländern überlassen werden.

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) ergänzte, Deutschland sei angesichts der sich rasant entwickelnden Technologie zu langsam. "Wir müssen schneller werden." Die ‌größte Gefahr sei, sich ⁠nicht ausreichend einzubringen. "Auch der technologische ⁠Rückstand ist ein Risiko und den halte ich für massiv." KI könne Forschung beschleunigen, den Staat leistungsfähiger und Unternehmen produktiver machen.

Einer BCG-Studie zufolge spielen die USA, China, Großbritannien, Kanada und Singapur sowie auch Japan und Südkorea in der KI-Weltspitze mit. Deutschland gehöre nicht zu der Elite.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)