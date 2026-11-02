Was bewegt die Aktie?

Caterpillar hat nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich an Kurswert verloren. Auf eine Abwärtskurslücke folgte zunächst eine sehr geringe Gegenbewegung, anschließend fiel die Aktie im Zuge der Schwäche bei KI-Aktien weiter. Diese Kursreaktion erscheint angesichts des deutlichen Wachstums bei Umsatz und Gewinn überzogen. Das operative Geschäft hat sich gegenüber dem Vergleichszeitraum klar verbessert.

Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar und entsprach damit weitgehend den Erwartungen. Auch gegenüber dem vorherigen Quartal legten die Erlöse zu. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich um 45 Prozent auf 7,20 Dollar und übertraf die Erwartungen um knapp 0,20 Dollar. Der Nettogewinn wuchs um 43 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar.

Zugleich verbesserte Caterpillar seine operative Profitabilität: Das operative Ergebnis stieg um 38 Prozent, die operative Marge erhöhte sich von 17,3 auf über 20 Prozent. Den größten Wachstumsbeitrag liefern Rechenzentren mit ihrer Nachfrage nach Stromversorgungssystemen. Dazu gehören Turbinen, Generatoren und Industriemotoren. Genau dieser Bereich steht wegen der negativen Stimmung gegenüber KI-Infrastruktur derzeit unter besonderem Druck an der Börse.

Auch das Baumaschinengeschäft entwickelte sich mit einem Umsatzplus von 18 Prozent positiv. Im Bergbaugeschäft sank die operative Marge geringfügig von 13,6 auf 13,5 Prozent. Höhere Materialpreise, Frachtkosten und Zölle verursachten in diesen beiden Bereichen zusätzliche Belastungen von rund 460 Millionen Dollar. Gleichzeitig erhielt Caterpillar Zollrückerstattungen.

Die Finanzlage ergänzt das positive operative Bild. Caterpillar erzielte einen operativen Cashflow von 4,4 Milliarden Dollar und verfügte über liquide Mittel von fast acht Milliarden Dollar. Für Aktienrückkäufe verwendete das Unternehmen 1,2 Milliarden Dollar, weitere 700 Millionen Dollar flossen als Dividenden an die Aktionäre.

Charttechnik

Die Aktie ist unter die jüngsten Zwischentiefs gefallen. Die nächste wichtige Unterstützungszone liegt knapp über 600 Dollar. Eine zügige, dynamische Gegenbewegung in Richtung 700 Dollar wäre jetzt das gewünschte Kursverhalten.

Martins Einschätzung

Der Kursrückgang fällt angesichts der starken Geschäftsentwicklung überzogen aus. Die negative Stimmung gegenüber KI-Infrastruktur belastet ausgerechnet den größten Wachstumsbereich von Caterpillar. Umsatzwachstum, höhere Profitabilität und die solide Finanzlage sprechen für die Aktie. Knapp über 600 Dollar bietet sie eine interessante Ausgangsbasis für einen mittelfristigen Einstieg.