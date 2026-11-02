Was bewegt die Aktie?

Chevron hat den Umsatz um 36 Prozent gesteigert. Der Nettogewinn stieg um 185 Prozent auf rund zehn Milliarden Dollar, nach 3,5 Milliarden Dollar im Vorjahr. Damit hat sich der Gewinn nahezu verdreifacht. Auch der operative Cashflow legte deutlich zu: Er erreichte 16 Milliarden Dollar und lag im Vorjahr unter zehn Milliarden Dollar.

Für die kommenden beiden Quartale werden jeweils Gewinnanstiege von mehr als 200 Prozent erwartet. Die starke Gewinnentwicklung dürfte sich damit über das jüngste Quartal hinaus fortsetzen. Zugleich bleibt Chevron ein zyklischer Wert, bei dem Anleger zunehmend versuchen dürften, einen günstigen Verkaufszeitpunkt innerhalb des Zyklus zu bestimmen. Neben den hohen Wachstumsraten bleibt deshalb die weitere Entwicklung des Ölpreises für die Aktie entscheidend.

Am Freitag gewann die Chevron-Aktie nach der Veröffentlichung der Zahlen vor Handelsbeginn rund 1,8 Prozent. Als der Ölpreis anschließend um rund drei Prozent sank, gab die Aktie im vorbörslichen Handel nahezu den gesamten Freitagsgewinn wieder ab. Diese Kursreaktion zeigt die hohe Abhängigkeit vom Ölpreis trotz der starken Geschäftszahlen. Falls die Ölpreise stärker fallen, dürften auch die Aktien der großen Ölunternehmen deutlicher nachgeben.

Parallel weitet Chevron seine Aktivitäten in Venezuela aus. Eine höhere Förderung könnte in den kommenden Quartalen bei gleichbleibendem Ölpreis zusätzliche Umsätze ermöglichen. Für die Profitabilität bleibt dabei entscheidend, wie sich die Margen der zusätzlichen Förderung entwickeln. Die Fördermargen in Venezuela fallen typischerweise geringer aus als in den USA, sodass sich die erwartete Umsatzentwicklung und die Entwicklung der Margen gesondert beurteilen lassen müssen.

Charttechnik

Die Aktie stieg vom Zwölfmonatstief bei 146 auf ein Zwölfmonatshoch bei 235. Diese Entwicklung zeigt einen starken Kursanstieg. Der jüngste vorbörsliche Rückgang unterstreicht zugleich das Rückschlagrisiko bei sinkenden Ölpreisen.

Martins Einschätzung

Chevron bietet starke Geschäftszahlen und eine Dividendenrendite von über drei Prozent. Als langfristiger Energieanteil im Depot kann die Aktie zur Absicherung gegen steigende Ölpreise dienen. Für eine solche Position bleibt dieser Zweck auch nach einem kräftigen Kursanstieg bestehen.

Für kurzfristige Engagements erscheinen Raffinerieunternehmen wie Valero Energy oder Marathon Petroleum derzeit attraktiver. Sie profitieren von hohen Raffineriemargen, die auch bei fallenden Ölpreisen hoch bleiben könnten. Bei Chevron sprechen die starke Abhängigkeit vom Ölpreis und der zyklische Charakter zunächst für eine beobachtende Haltung.