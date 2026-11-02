Dax erholt sich vor US-Zwischenwahlen - Kurseinbruch bei Init-Aktie

Nach dem Rücksetzer vom vergangenen Freitag ist der Dax am Montag gleich wieder erholt in den November gestartet. Förderlich war, dass die Ölpreise etwas zurückgingen. Ein Bericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg zwischen den USA und dem Iran wurde unter anderem für Aktien aus der Reisebranche wie Tui und Lufthansa zu einer Stütze.

Der Dax ging 0,63 Prozent höher bei 25.981 Punkten aus dem Handel. Er setzte sich am Nachmittag ins Plus ab, als an den New Yorker Börsen eine Erholung nach dem Kursrutsch vom Freitag einsetzte. Diesen hatte vor allem die technologielastige Nasdaq durchgemacht. In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDax am Montag um 1,26 Prozent auf 30.855 Zähler zu.

Bevor am Dienstag die Zwischenwahlen in den USA in den Fokus rücken, veröffentlicht am Abend nach US-Börsenschluss der nächste US-Technologieriese seine Quartalszahlen. "Apple muss es richten", schrieb vor diesem Hintergrund Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Anleger hoffen auf bessere Nachrichten, nachdem die KI-Sorgen zuletzt wegen Alphabet, Intel und Amazon wieder größer geworden waren.

Experten erwarten Kursstärke nach Zwischenwahlen

In der Vorwoche hatte der Dax mit über 26.100 Punkten den höchsten Stand seit Anfang September erreicht und trotz des Rückschlags am Freitag ein Wochenplus von zweieinhalb Prozent eingefahren. Auch der Oktober war mit einem Zuwachs von zweieinhalb Prozent ein guter Börsenmonat.

Aufgrund der geringeren Technologielastigkeit im Dax sei in der vergangenen Handelswoche den deutschen Standardwerten etwas gelungen, was nicht oft gelinge: eine Abkopplung von der Entwicklung der US-Börsen, hieß es von der Fürst Fugger Privatbank. Eine kurzfristig höhere Volatilität sollte von den Marktteilnehmern eingeplant werden. "Wichtig wäre jetzt, dass die Phase um die Zwischenwahlen in den USA die übliche starke Wertentwicklung liefert."

Laut den Experten des Vermögensverwalters HQ Trust haben nach US-Zwischenwahlen oft gute Zeiten für Aktien begonnen. So habe der marktbreite US-Index S&P 500 seit 1928 in den zwölf Monaten danach im Schnitt um 12,4 Prozent zugelegt, mehr als doppelt so viel wie nach Präsidentschaftswahlen. "Verlor der Präsident seine Mehrheit im Repräsentantenhaus, fiel das Plus sogar noch höher aus."

Kepler empfiehlt Aixtron - Aktie steigt

Der Gesundheitskonzern Fresenius baut mit einer Entwicklungsvereinbarung mit dem chinesischen Auftragsforscher und -fertiger WuXi Biologics seine Pipeline von Nachahmermedikamenten deutlich aus. Fresenius erhalte einen exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten, hieß es. Auf dem höchsten Kursniveau seit Anfang März gewannen die Aktien 1,6 Prozent.

Die Papiere von Siemens Energy stabilisierten sich mit plus 2,4 Prozent nach ihrem fast siebenprozentigen Kursrutsch vom Freitag. Eine markantere Erholung blieb aus.

Die Anteile des Chipindustrie-Ausrüsters Aixtron verteuerten sich nach einer Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux um 3,9 Prozent. Den Beiersdorf-Aktien machte indes eine Abstufung durch die HSBC von "Buy" auf "Hold" nichts aus, der Kurs notierte 1,3 Prozent fester.

Nachrichten zum Portfolio von Mutares bewegten die Aktien der Beteiligungsgesellschaft. Mit einem Plus von fast fünf Prozent holten die SDax-Papiere einen Teil ihrer jüngst kräftigen Verluste wieder auf. Am Ende des Kleinwerte-Index wiederum rutschten die Init-Aktien um über 20 Prozent ab. Der Spezialist für Bahn- und Verkehrsvernetzung strich seine Jahresprognose zusammen.

Euro und Gold zum Wochenauftakt fester

Der Euro legte zum Wochenauftakt zu. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1204 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte sie noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1216 (Freitag: 1,1172) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8915 (0,8950) Euro.

Im Blick der Märkte stand der Ölmarkt. Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen. US-Präsident Donald Trump will zunächst auf Diplomatie mit dem Iran setzen. Inflationserwartungen dürften so gedämpft werden. Mit Spannung wird erwartet, wie Trump nach den Zwischenwahlen reagieren wird. Auch aus dem Iran gab es Signale für Verhandlungsbereitschaft. Der Dollar geriet etwas unter Druck, da Rohöl in Dollar gehandelt wird und so die Nachfrage nach der US-Devise fällt. Zudem leiden die Europäer stärker unter steigenden Ölpreisen, da die USA ein wichtiges Förderland sind.

Auch der Goldpreis stabilisierte sich wieder, nachdem Inflations- und Zinsängste Edelmetalle am Freitag massiv belastet hatten. Zum Handelsschluss in Frankfurt stieg der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) um 1,7 Prozent auf 3.964 US-Dollar. Gleichwohl rangiert er damit noch etwas unter der runden Marke von 4.000 Dollar, die sich in den letzten Monaten immer wieder als wichtiger Dreh- und Wendepunkt für den Goldpreis erwiesen hat.

(mit Material von dpa-AFX)