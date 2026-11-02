Dax höher erwartet - Tech-Sektor und Konjunktur im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠02. Nov (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche ‌Leitindex 0,8 Prozent tiefer bei 25.818,21 Punkten geschlossen. Eine neue Verkaufswelle im Technologiesektor nach den ⁠Bilanzen ⁠von Amazon und Intel drückte die Kurse an den europäischen Börsen und an der Wall Street. Auch ein erneuter Anstieg der Ölpreise und die Aussicht auf die US-Zwischenwahlen am Dienstag ‌verunsicherten die Anleger.

Im Fokus am ‌Montag stehen weiter die Entwicklungen im Technologiesektor.

• Die Quartalsergebnisse von Apple sind die erste Bewährungsprobe für ⁠den neuen Firmenchef John Ternus, der zuvor die ‌Hardware-Entwicklung leitete.

• Beim zweitägigen ⁠Digitalgipfel der Bundesregierung kommen ab Montag Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen, um sich unter anderem über Künstliche Intelligenz (KI) ‌auszutauschen.

• Bei den ⁠Konjunkturdaten warten Anleger auf die ⁠deutschen Einzelhandelsumsätze für September sowie die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in der Euro-Zone und in den USA im Oktober.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 25.818,21

EuroStoxx50 6.131,31

EuroStoxx50-Future 6.142,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 51.770,31 -1,1%

Nasdaq

S&P 500 7.580,07 -1,8%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 63.279,09 -0,0%

Shanghai 3.642,46 +1,2%

Hang Seng 23.454,64 +0,7%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Elke Ahlswede. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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