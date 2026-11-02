Dax startet mit Gewinnen – Alstom-Aktie fällt 28 Prozent

Nach der kleinen Korrektur vom Freitag versucht sich der Dax zu Wochenbeginn zu stabilisieren. Die Ölpreise gingen nach einem Bericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg zwischen den USA und dem Iran zurück.

Gleichzeitig mahnten die anstehenden Zwischenwahlen in den USA am Dienstag sowie die am Montagabend nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Apple zur Vorsicht, sagten Händler.

Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra gab der Dax um 0,1 Prozent auf 25.855 Punkte nach.

Der Nasdaq-Schwäche am Freitag kann er sich größtenteils entziehen. Auch in Asien gab es am Morgen überwiegend Gewinne.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,3 Prozent auf 30.581 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand knapp 0,4 im Plus.

Aixtron legt deutlich zu

Im erholten Tech-Sektor sind die Papiere von Aixtron am Montagmorgen besonders positiv aufgefallen. Nach einer Empfehlung von Kepler Cheuvreux gewannen die Aktien zur Eröffnung des Chip-Ausrüsters 6,5 Prozent gegenüber ihrem Xetra-Schluss vom Freitag. Sie radierten damit die Verluste vom Freitag nicht nur aus, sondern schafften es zeitweise mit 34,43 Euro sogar leicht über ihr Xetra-Hoch vom Donnerstag. Zuletzt notiert die Aktie nur noch ein Prozent im Plus.

Die Kepler-Cheuvreux-Experten ließen ihr Ziel auf 44 Euro. Nach der letzten Analyse im August sei der Aktienkurs um 23 Prozent gefallen, gleichzeitig sei jedoch die Schätzung für das Ergebnis je Aktie 2027 um 28 Prozent gestiegen. Im dritten Quartal seien die Buchungen der Kunden gestiegen und die Auslieferzeiten verlängerten sich.

Auch Craig McDowell von JPMorgan sah seine Empfehlung durch die Quartalsergebnisse untermauert, wie er bereits am Freitagabend schrieb. Der Optoelektronik-Zyklus werde immer größer und nachhaltiger. Parallel dazu erhole sich das Geschäft mit Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC). Das etwas geringere Kursziel resultiert aus einem Wechsel der Bewertungsmethode auf Basis der Schätzungen für 2028.

Die Marktstrategen von JPMorgan bleiben derweil ebenfalls optimistisch für den zuletzt besonders unter Druck geratenen Halbleitersektor. Eine Balance zwischen hoher Nachfrage und passenden Kapazitäten werde sich wohl nicht vor 2028 einstellen, hieß es. Die Preise dürften 2027 weiter anziehen. Der jüngste Rückschlag der Aktienkurse sei nur gesund.

Alstom senkt Margenziel

Nach Senkung der Margenprognose für das Gesamtjahr sind die Aktien von Alstom am Montag massiv unter Druck geraten. Im frühen Handel brach der Kurs des Bahntechnikkonzerns um 28 Prozent unter den Pariser-Schlusskurs vom Freitag ein. Sie landeten mit 11,40 Euro auf dem tiefsten Niveau seit März 2024.

Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern erwarten die Franzosen im Geschäftsjahr 2026/27 nur noch bei ein Prozent anstelle der bisher avisierten 6,5 Prozent. Hintergrund sind unter anderem Probleme und gravierende Verzögerungen bei der Elektrotriebzug-Plattform Coradia Max.

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