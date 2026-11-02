Dax Chartanalyse 02.11.2026

Dax verliert Trendlinie – Diese Haltelinie entscheidet

onvista · Uhr

Der Dax verliert seine Aufwärtstrendlinie und testet die Unterstützung bei 25.800 Punkten. Entscheidend sind nun 25.780 und 25.900 Punkte.

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Dax Unterstützungen:25.740 intraday Tief25.780 Opening Range
Dax Widerstände:25.900 Freitagsmarke26.000 psychologischer Anker

Dax Rückblick

Der Dax konnte seine jüngsten Kursgewinne am Freitag nicht verteidigen und setzte die Konsolidierung nach dem Anstieg über 26.000 Punkte fort. Vom Donnerstagshoch bei rund 26.100 Punkten entfernte sich der Index deutlich und fiel im Handelsverlauf unter die zuvor intakte Aufwärtstrendlinie. Damit schloss der Index am Freitag bei 25.818 Punkten und verlor 221 Punkte beziehungsweise 0,9 Prozent. Das Tageshoch lag bei 26.026 Punkten, das Tagestief bei 25.779 Punkten.

Auch die Wall Street verzeichnete zum Wochenschluss deutliche Verluste. Der S&P 500 fiel um 1,8 Prozent auf 7.580 Punkte, während der Dow Jones ein Prozent auf 51.770 Punkte verlor. Besonders stark gerieten die Technologiewerte unter Druck. Der Nasdaq Composite büßte 2,9 Prozent auf 25.437 Punkte ein. Belastend wirkten Sorgen über die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz sowie enttäuschende Geschäftsaussichten von Intel, dessen Aktienkurs um fast 29 Prozent einbrach.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist der Bruch der steilen Aufwärtstrendlinie seit dem 23. Oktober das wichtigste technische Signal. Nach dem Anstieg vom Tief bei rund 25.020 Punkten bis auf 26.100 Punkte hat sich das kurzfristige Chartbild dadurch eingetrübt.

Am Montagvormittag fiel der Dax zunächst bis in den Bereich um 25.720 Punkte, konnte sich anschließend aber wieder deutlich erholen. Gegen 10:10 Uhr notiert der Index bei rund 25.845 Punkten. Damit liegt er wieder oberhalb der Unterstützung bei 25.780 bis 25.800 Punkten, allerdings weiterhin unterhalb der gebrochenen Aufwärtstrendlinie.

Dax Chartanalyse 02.11.2026
Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Für den weiteren Handelsverlauf bleibt die Unterstützung zwischen 25.780 und 25.800 Punkten entscheidend. Solange sich der Dax darüber behauptet, besteht die Chance auf eine Erholung bis 25.900 Punkte. Darüber könnte die Marke von 26.000 Punkten erneut in den Fokus rücken. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Schwelle würde das kurzfristige Chartbild wieder deutlich verbessern.

Fällt der Dax dagegen unter 25.780 Punkte, droht ein erneuter Test der Zone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten. Darunter wären weitere Rückgänge bis 25.550 und anschließend 25.450 Punkte möglich. Der Bruch der Aufwärtstrendlinie mahnt trotz der aktuellen Erholung zur Vorsicht.

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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DN6GS3) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 02.11.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.270,64 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN57UB) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 02.11.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.450,79 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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