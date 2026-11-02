Deutsche Bank: Favorit – Intel fällt, Amazon mit AWS-Boom

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Deutsche Bank: Goldman Sachs sieht Potenzial!

Die Deutsche Bank schafft es auf eine exklusive Favoritenliste von Goldman Sachs. Was macht die Aktie für die US-Investmentbank plötzlich so interessant? Und könnten steigende Gewinne und zusätzliche Aktienrückkäufe für neuen Schwung sorgen?

Intel: Gute Zahlen, große Enttäuschung!

Intel liefert überraschend gute Quartalsergebnisse, doch die Aktie verliert massiv an Wert. Was steckt hinter der negativen Marktreaktion? Wir schauen auf die entscheidenden Schwachstellen und die Frage, wie es für den Chipkonzern weitergeht.

Amazon: Der KI-Boom hat seinen Preis!

Das Cloud-Geschäft von Amazon wächst beeindruckend, doch die Anleger bleiben skeptisch. Warum reichen starke Wachstumszahlen nicht mehr aus? Und wann könnten sich die gigantischen Investitionen in künstliche Intelligenz tatsächlich auszahlen?