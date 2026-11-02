Was bewegt die Aktie?

Goldman Sachs setzt bei der Deutschen Bank auf eine steigende Ertragskraft. Die Aufnahme auf die Conviction List unterstreicht diese positive Einschätzung: Auf dieser Liste stehen Aktien, denen Goldman Sachs besonders viel zutraut. Im Mittelpunkt stehen steigende Kapitalrenditen und eine deutliche Verbesserung der operativen Entwicklung. Damit könnte die Deutsche Bank zu den stärksten Aktien im Finanzsektor gehören.

Die Bewertung bietet dafür einen günstigen Ausgangspunkt. Das Kurs/Buchwert-Verhältnis liegt bei 0,7. Die Aktie kostet damit deutlich weniger als den anteiligen Buchwert. Viele europäische Banken handeln dagegen oberhalb ihres Buchwerts. Auch US-Großbanken erreichen höhere Bewertungsverhältnisse, vielfach sogar mehr als das Doppelte des Buchwerts. Im Vergleich erscheint die Deutsche-Bank-Aktie deshalb ausgesprochen günstig.

Zur positiven Einschätzung passt die Geschäftsentwicklung. Im dritten Quartal erzielt die Deutsche Bank einen Vorsteuergewinn von 2,6 Milliarden Euro. Der Nettogewinn beträgt 1,9 Milliarden Euro. Damit verzeichnet das Unternehmen das dritte Rekordquartal in Folge und bestätigt sämtliche Jahresziele. Die Serie starker Quartale unterstützt die Erwartung einer höheren Ertragskraft.

Das Investmentbanking entwickelt sich gut. Zugleich verteilt die Deutsche Bank ihr Geschäft stärker auf weitere Bereiche. Diese breitere Aufstellung verringert die Anfälligkeit für Veränderungen im beweglichen Investmentbankinggeschäft. Für die Bewertung zählt damit neben der Entwicklung dieses Bereichs auch die stärkere Verteilung der Erträge auf mehrere Geschäftsfelder.

Die Kursziele unterstreichen die positive Einschätzung der Aktie. UBS setzt das Ziel bei 38 Euro an, Citigroup bei 32,80 Euro. Goldman Sachs sieht mit 43,75 Euro deutlich mehr Potenzial. Zusammen mit den Rekordgewinnen und dem niedrigen Kurs/Buchwert-Verhältnis ergibt sich daraus eine überzeugende Grundlage für eine höhere Bewertung der Deutschen Bank.

Charttechnik

Das letzte Zwischenhoch bei etwa 31,40 Euro bildet die entscheidende Ausbruchsmarke. Steigt die Aktie darüber, kommt zunächst ein Kursziel von 41 Euro infrage. Dieses entspricht der 1,618-fachen Fibonacci-Erweiterung der betrachteten Kursbewegung.

Aus der letzten Konsolidierung lässt sich zudem ein Ziel von rund 44 Euro ableiten. Diese charttechnische Marke liegt nahe am Kursziel von Goldman Sachs bei 43,75 Euro. Voraussetzung für das beschriebene Ausbruchsszenario ist ein Anstieg über 31,40 Euro.

Martins Einschätzung

Die Deutsche-Bank-Aktie verdient angesichts der Gewinnentwicklung und der breiteren Geschäftsaufstellung eine höhere Bewertung. Das Kurs/Buchwert-Verhältnis von 0,7 bietet dafür eine attraktive Grundlage. Ein Ausbruch über 31,40 Euro würde die positive fundamentale Einschätzung charttechnisch bestätigen und Kursziele von 41 bis rund 44 Euro eröffnen.