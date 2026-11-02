Deutscher Einzelhandel verliert unerwartet Umsatz - "Datenschock zum Wochenstart"

Berlin, ⁠02. Nov (Reuters) - Die deutschen Einzelhändler haben im September ein überraschendes Umsatzminus verbucht. Ihre Einnahmen fielen nominal um 1,5 Prozent im Vergleich zum ‌Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Inflationsbereinigt (real) entspreche dies minus 2,0 Prozent. ⁠Von der ⁠Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einem Wachstum von rund 0,4 Prozent gerechnet, nachdem die realen Erlöse im August noch um 1,2 Prozent gestiegen waren.

"Das ist ‌ein Datenschock zum Wochenstart - die ‌schlechte Verbraucherstimmung fordert jetzt stärker ihren Tribut", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Bank ⁠Bethmann HAL. Die Folgen des Iran-Kriegs kämen offenbar ‌verspätet in den Konsumdaten ⁠an. Der schwieriger gewordene Arbeitsmarkt enge Ausgabewünsche zudem ein, erklärte der Analyst. "Für das laufende Quartal sieht es nach einem ‌fetten Umsatzminus aus."

Die ⁠deutsche Wirtschaft war zwischen ⁠Juli und September um 0,2 Prozent zum Frühjahr gewachsen. Allerdings sind die Unsicherheiten bei Firmen und Verbrauchern nach wie vor recht groß - nicht zuletzt wegen der geopolitischen Risiken etwa durch den Krieg im Nahen Osten.

(Bericht von Klaus Lauer und Reinhard ⁠Becker, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)