dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus erwartet - Teil 1

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach der kleinen Korrektur vom Freitag dürfte der Dax zu Wochenbeginn etwas zulegen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels rund 0,2 Prozent höher auf 25.865 Punkte. Am vergangenen Donnerstag war der Dax noch erstmals seit Anfang September wieder über 26.100 Punkte geklettert, bevor ihn am Freitag die Tech-Schwäche in den USA und Asien ausbremste. Am Montagmorgen schlugen sich die technologielastigen Leitindizes in Japan und Südkorea nach anfänglicher Schwäche zuletzt erstaunlich gut, obwohl sich der Abverkauf der Wachstumswerte am Freitag im Nasdaq 100 noch deutlich beschleunigt hatte. Die Marktstrategen von JPMorgan bleiben indes optimistisch für den zuletzt besonders unter Druck geratenen Halbleitersektor.

USA: - VERLUSTE - Die New Yorker Nasdaq-Börse hat am Freitag ihren jüngsten Kursrutsch wegen zugespitzter Sorgen um den KI-Megatrend nochmals drastisch beschleunigt. Dieses Mal galten vor allem negative Aussagen des Internetriesen Amazon und des Halbleiterherstellers Intel als Ursache. Außerdem stiegen die Ölpreise angesichts wachsender Sorgen über einen möglichen erneuten Militärschlag der USA im Iran. Am Vortag hatte Alphabet die Befürchtung exzessiver KI-Ausgaben wieder angeheizt. Nun sackte der Nasdaq 100 noch rasanter um 3,46 Prozent auf 28.384,85 Punkte ab, was den größten Tagesverlust seit Anfang Juni bedeutete. Mit einem Rückfall, der sich seit dem Rekordhoch von Anfang Oktober auf mehr als zehn Prozent ausdehnte, erfüllte er zeitweise die Bedingung einer Korrektur. Trotz der Erholung in der ersten Wochenhälfte wurde seine Wochenbilanz noch mit zwei Prozent negativ. Im Oktober hat er sogar 6,7 Prozent verloren. Andere Indizes schlossen sich dem Kursrutsch am Freitag etwas reduziert an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,82 Prozent auf 7.580,07 Punkte bergab. Der stärker von Standardwerten dominierte Dow Jones Industrial gab um 1,09 Prozent auf 51.770,31 Zähler nach. Seine Wochenbilanz liegt jetzt zwar auch im Minus, doch im Oktober ist sein Ergebnis mit einem Anstieg um 1,7 Prozent erfreulich.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Am Montag haben sich die technologielastigen Leitindizes in Japan und Südkorea nach anfänglicher Schwäche zuletzt erstaunlich gut geschlagen, obwohl sich der Abverkauf der Wachstumswerte am Freitag im Nasdaq 100 noch deutlich beschleunigt hatte. Die Marktstrategen von JPMorgan bleiben indes optimistisch für den zuletzt besonders unter Druck geratenen Halbleitersektor. Der südkoreanische Kospi stieg zuletzt um 2,4 Prozent, während der japanische Nikkei 225 lediglich moderat nachgab. Chinesische Aktien waren in Summe gefragt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland gewann 0,9 Prozent hinzu und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong notierte 0,7 Prozent im Plus.

DAX              		25.818,21		-0,85%
XDAX            		25.712,08		-1,52%
EuroSTOXX 50		  6.131,31		-1,22%
Stoxx50        		  5.392,17		-0,35%
				
DJIA             		51.770,31		-1,09%
S&P 500        		  7.580,07		-1,82%
NASDAQ 100  		28.384,85		-3,46%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                    122,43              0,00%

DEVISEN:

Euro/USD                      1,1183                0,22%
USD/Yen                       157,78                0,13 %
Euro/Yen                       176,45                0,35%

BITCOIN:

Bitcoin                          78.204                -0,04%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                             109,88                -3,55 USD
WTI                               100,62                -3,50 USD

/mis

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