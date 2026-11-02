dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 02.11.2026 - 17.00 Uhr

USA: ISM-Industriestimmung verbessert sich unerwartet

TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober unerwartet verbessert. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 1,0 Punkte auf 55,5 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von 54,5 Punkten erwartet.

ROUNDUP: Bundesregierung wirbt für Tempo im KI-Wettlauf

BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat im internationalen KI-Wettbewerb für mehr Geschwindigkeit in Deutschland und Europa geworben. "Wir können und ich finde, wir müssen in Deutschland und in Europa viel schneller und besser darin werden, digitale Technologien zu entwickeln und sie auch wirklich zu nutzen", sagte Merz beim Digitalgipfel der Bundesregierung in Berlin. "Wir müssen, wir wollen Spitzenreiter werden."

ROUNDUP 2: Merz befürwortet hartes Vorgehen gegen Krawallmacher

BERLIN - Nach den Krawallen in mehreren Städten am Wochenende spricht sich Bundeskanzler Friedrich Merz für ein hartes Vorgehen gegen die Gewalttäter aus. Gleichzeitig zeigt er Verständnis für einige Anliegen der jungen Demonstranten. Grüne und Linke werfen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und anderen Unionspolitikern vor, sie werteten Menschen mit Migrationsgeschichte pauschal ab, um von ungelösten Problemen abzulenken.

Großbritannien: Industriestimmung verbessert sich wie erwart

LONDON - Die Stimmung in den Industriebetrieben Großbritanniens hat sich im Oktober wie erwartet verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 52,8 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.

Fitch senkt Ausblick für Frankreich auf negativ

NEW YORK - Die Ratingagentur Fitch blickt wegen gestiegener Finanzierungskosten und einer trägeren Wirtschaftsentwicklung vorsichtiger auf die Perspektiven für die Bonitätsbeurteilung Frankreichs. Der Ausblick wurde auf "negativ" gesetzt, womit in den kommenden Monaten eine Abstufung der aktuellen Bewertung von "A+" möglich ist.

ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung behauptet sich nach Mehrjahreshoch

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Oktober nach einem Mehrjahreshoch im Monat zuvor zwar etwas verschlechtert, hielt sich aber besser als gedacht. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 0,2 Punkte auf 52,7 Punkte, wie S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Im Monat zuvor hatte der Stimmungsindikator noch den höchsten Stand seit Mai 2022 erreicht. In einer ersten Schätzung war ein etwas stärkerer Rückgang auf 52,4 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung dieser Erstschätzung gerechnet. Der Wert bleibt weiter über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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