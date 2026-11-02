dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.11.2026 - 15.15 Uhr

Spätes BVB-Tor stoppt die Bayern - 2:2 im Topspiel

MÜNCHEN - Die Szenen nach dem Schlusspfiff sagten alles. Die Bayern-Stars standen nach dem Unentschieden im Klassiker konsterniert vor ihren Fans. Auf der anderen Seite wurden die hüpfenden Spieler von Borussia Dortmund wie Gewinner gefeiert. Das war Augenhöhe. Mit großer Moral und einem späten Joker-Tor entrissen die Dortmunder dem FC Bayern beim 2:2 (1:0) im Bundesliga-Spitzenspiel spät den Sieg.

ROUNDUP: Fresenius baut Geschäft mit Nachahmer-Medikamenten aus

BAD HOMBURG - Der Gesundheitskonzern Fresenius baut mit einer Entwicklungsvereinbarung mit dem chinesischen Auftragsforscher und -fertiger WuXi Biologics seine Pipeline von Nachahmermedikamenten deutlich aus. Fresenius erhalte einen exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten, teilte der Dax-Konzern am Montag in Bad Homburg mit.

Für KI-Infrastruktur: Chipkonzern Marvell übernimmt Laserspezialisten Lumentum

SANTA CLARA/SAN JOSE - Der US-Halbleiterkonzern Marvell Technology baut das KI-Infrastrukturgeschäft mit der Übernahme von Lumentum aus. Dabei werde für den Spezialisten für Optoelektronik wie Laser zur schnellen Datenübertragung in KI-Rechenzentren ein Unternehmenswert - also inklusive Schulden - von rund 115 Milliarden US-Dollar angesetzt, teilten Marvell und Lumentum am Montag mit. Der Kauf soll komplett mit Marvell-Aktien bezahlt werden.

Oracle will neue Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar ausgeben

AUSTIN - Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle will sich frisches Geld zur Finanzierung seines Wachstums beschaffen. Dazu plant der Konzern, neue Aktien im Umfang von 10 Milliarden US-Dollar auszugeben, wie Oracle am Montag mitteilte. Gleichzeitig will das Unternehmen weitere 10 Milliarden Dollar durch den Verkauf von Anleihen aufnehmen. Die Erlöse sollen zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs beitragen, wozu auch Investitionsausgaben und Dividendenzahlungen gehören können, so Oracle. Erst vor wenigen Tagen hatte Oracle neue Investitionspläne zur Finanzierung seiner Investitionen in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) bekannt gegeben. Die Oracle-Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel zu Wochenbeginn um mehr als 3 Prozent.

ROUNDUP: Ryanair erwägt Nullrunden wegen teuren Kerosins - Aktie legt zu

DUBLIN - Europas größter Billigflieger Ryanair will wegen milliardenschwerer Mehrkosten für Kerosin den Rotstift bei den Beschäftigten ansetzen. "Alles ist auf dem Tisch", sagte Finanzchef Neil Sorahan anlässlich der Quartalszahlen am Montag der Nachrichtenagentur Bloomberg. Im Auge hat das Management Gehalts-Nullrunden für Mitarbeiter, eine Ausdünnung der Besatzungen und die Überprüfung der Verträge mit Flughäfen. Auch der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz könnte die Kosten senken. An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen.

ROUNDUP 2: Welche Hürden Reiche beim Spritpreisdeckel plant

BERLIN - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) plant hohe Hürden für den Einsatz eines Spritpreisdeckels in Deutschland. In einem Gesetzentwurf des Ministeriums heißt es, Höchstpreise stellten einen grundsätzlich zu vermeidenden schwerwiegenden Eingriff in die Preisbildung dar. Sie sollten daher nur "im äußersten Notfall als Kriseninstrument" zum Einsatz kommen.

ROUNDUP: China belastet Autozulieferer Forvia - Hella hält Umsatz stabil

NANTERRE/LIPPSTADT - Der Autozulieferer Forvia Hella hat in den ersten neun Monaten des Jahres wegen höherer Kosten für Elektronikbauteile operativ deutlich weniger verdient. Den Umsatz hielt die deutsche Tochter des französischen Forvia-Konzerns in einem rückläufigen Gesamtmarkt dagegen dank des guten Elektronikgeschäfts stabil. An seiner Prognose für das laufende Jahr hält das Management grundsätzlich fest, wird beim Blick auf die operative Marge jedoch etwas vorsichtiger. Der Mutterkonzern Forvia meldete unterdessen einen Umsatzrückgang, jedoch gab es im dritten Quartal erste Lichtblicke.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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