Durchblick: Aus dem KI-Himmel auf den Boden der Tatsachen?

Wer in den vergangenen Monaten nur auf die großen Aktienindizes geschaut hat, könnte meinen, die Börsenwelt sei weiterhin in bester Ordnung. Der DAX® (Performance) Index markierte Ende August ein neues Rekordhoch und notiert trotz zwischenzeitlicher Rückschläge nahe seiner Höchststände. Auch Dow Jones Industrial Average Index und S&P 500® (Price Return) Index bewegen sich auf historisch hohem Niveau. Doch unter der Oberfläche hat sich das Bild deutlich verändert.

Während Energie- und Value-Titel zuletzt Rückenwind erhielten, gerieten ausgerechnet viele der Börsenlieblinge der vergangenen Jahre unter Druck. Der Oktober zeigte eindrucksvoll: Auch die stärksten Trends laufen nicht ewig nur in eine Richtung.

KI-Euphorie bekommt erste Kratzer

Besonders bemerkenswert war die Entwicklung im Technologiesektor. Noch Anfang Oktober markierte NVIDIA ein neues Allzeithoch von über 240 US-Dollar, getragen von der anhaltenden KI-Euphorie und milliardenschweren Investitionen der großen Technologiekonzerne.

Doch die Stimmung kippte schnell. Der Nasdaq 100 verlor allein im Oktober knapp sieben Prozent. NVIDIA büßte seit seinem Rekordstand mehr als zehn Prozent ein. In den Fokus rückte zunehmend die Frage, ob die enormen KI-Investitionen der Unternehmen tatsächlich die hoch gesteckten Erwartungen rechtfertigen können.

Noch dramatischer traf es Intel. Obwohl der Konzern solide Quartalszahlen präsentierte, sorgte ein schwacher Ausblick für einen historischen Kurseinbruch von über 20 Prozent an nur einem Handelstag. Belastet wird das Unternehmen durch eine Abschwächung des PC-Marktes, steigende Kosten sowie Produktionsprobleme.

Die Botschaft der Märkte: Gute Zahlen allein reichen nicht mehr. Entscheidend ist, ob die Zukunftserwartungen erfüllt werden können.

Öl meldet sich zurück

Während Technologiewerte schwächelten, entwickelt sich der Energiesektor zum Übergangsgewinner?

Der Brent-Ölpreis stieg im Oktober zeitweise auf über 115 US-Dollar je Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit mehreren Jahren. Hintergrund sind geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie Sorgen um die globale Versorgungslage.

Für die Kapitalmärkte bedeutet das einen Perspektivwechsel. Noch zu Jahresbeginn dominierten Diskussionen über sinkende Inflation und mögliche Zinssenkungen. Höhere Energiepreise könnten diesen Prozess nun deutlich verlangsamen.

Deutschland hält sich erstaunlich gut

Bemerkenswert robust zeigt sich dagegen der deutsche Aktienmarkt. Mit einem Plus von rund 5 Prozent seit Jahresbeginn und neuen Rekordständen zählt der DAX weiterhin zu den stabileren Börsenbarometern. Besonders Finanzwerte, Versicherungen und einzelne Industriewerte stützen den Markt.

Auffällig ist dabei die große Spreizung innerhalb des Marktes. Während Allianz, Deutsche Börse oder Hannover Rück neue Hochs ansteuern, kämpfen viele ehemalige Börsenlieblinge weiterhin mit deutlichen Kursverlusten. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und Porsche notieren teilweise mehr als 30 Prozent unter ihren Niveaus von Ende 2025.

Die Börse bewertet derzeit also nicht „den Markt“, sondern sehr selektiv einzelne Geschäftsmodelle.

Gold verliert seinen Glanz

Eine weitere Überraschung lieferte Gold. Nach dem Höhenflug zu Jahresbeginn verlor das Edelmetall seit seinem Rekordstand zweistellig. Noch stärker traf es Silber, das seit seinem Hoch mehr als ein Drittel eingebüßt hat.

Steigende Anleiherenditen und die Aussicht auf länger erhöhte Zinsen sorgten zuletzt für Gegenwind.

Kehrt die Normalität zurück?

Nach Jahren, in denen nahezu jede KI-bezogene Aktie nur eine Richtung kannte, zeigt der Oktober 2026 eine wichtige Entwicklung: Die Zukunft entscheidet.

Technologie bleibt ein zentrales Thema, doch die Bewertungen werden kritischer hinterfragt. Gleichzeitig profitieren Branchen, die lange im Schatten standen, von steigenden Rohstoffpreisen und robustem Wirtschaftswachstum.

Für Anleger ist das keine schlechte Nachricht.

Oder anders gesagt: Die Börse schaut wieder genauer hin. Und das ist langfristig meist kein schlechtes Zeichen.