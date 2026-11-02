Eli Lilly: Starkes Wachstum macht die Aktie günstiger

Was bewegt die Aktie?

Eli Lilly steigert den Quartalsumsatz um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar. Damit übertrifft das Unternehmen die Erwartungen um rund 1,8 Milliarden Dollar und verzeichnet ein deutliches Wachstum. Auch beim Gewinn je Aktie fällt das Ergebnis stärker aus als erwartet: Mit 7,48 Dollar liegt es fast 0,90 Dollar über den Erwartungen.

Die wichtigsten Wachstumstreiber bleiben Mounjaro und Zepbound. Der weltweite Umsatz mit Mounjaro steigt um 65 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar und macht damit einen erheblichen Teil der gesamten Quartalseinnahmen aus. Zepbound steuert weitere rund 5,4 Milliarden Dollar bei und übertrifft ebenfalls die Erwartungen an den Umsatz des Medikaments.

Zusammen liefern die beiden Medikamente rund 16 Milliarden Dollar und damit etwa zwei Drittel des gesamten Quartalsumsatzes. Diese Konzentration auf das Geschäft mit Abnehmmedikamenten bleibt das wesentliche Risiko bei Eli Lilly. Die starke Entwicklung der beiden Produkte prägt somit sowohl das aktuelle Wachstum als auch die Abhängigkeit des Unternehmens von diesem Bereich.

Eli Lilly hebt angesichts der starken Geschäftsentwicklung die Jahresprognose deutlich an. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz von 91 bis 92 Milliarden Dollar, nachdem die bisherige Spanne bei 85 bis 87 Milliarden Dollar lag. Auch die Prognose für den Gewinn je Aktie steigt kräftig: Eli Lilly erhöht sie um mehr als vier Dollar.

Die Aktie gewinnt am Freitag bei schwachen Technologiewerten weitere 3,2 Prozent. Gleichzeitig liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei etwa 30 bis 31 und damit deutlich unter dem Durchschnitt von rund 40 aus den vergangenen vier Jahren. Der steigende Aktienkurs geht somit mit einer günstigeren Bewertung einher, was die Attraktivität der Aktie zusätzlich erhöht.

Charttechnik

Nach einer Konsolidierung setzt die Aktie mit den Geschäftszahlen ihren Aufwärtstrend dynamisch fort. Das Kursbild bleibt klar positiv. Ein erneuter Test der Marke von 1.300 Dollar wäre eine interessante Gelegenheit für einen Einstieg.

Martins Einschätzung

Eli Lilly zählt weiterhin zu den attraktivsten Aktien im Gesundheitssektor. Starkes Wachstum, die höhere Jahresprognose und die gesunkene Bewertung sprechen für das Unternehmen. Nach dem jüngsten Kursanstieg bietet sich an, einen Rücksetzer abzuwarten: Wenn die Aktie erneut 1.300 Dollar erreicht, wird der Aufbau einer Position interessant. Die hohe Umsatzkonzentration auf Mounjaro und Zepbound bleibt dabei das zentrale Risiko.