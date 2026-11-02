Entwicklungsvereinbarung: Fresenius baut Geschäft mit Nachahmermedikamenten aus

dpa-AFX · Uhr
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BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Gesundheitskonzern Fresenius baut mit einer Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics seine Pipeline von Nachahmermedikamenten aus. Fresenius erhalte einen exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten, teilte der Dax-Konzern am Montag in Bad Homburg mit. Das Fresenius-Portfolio könne von heute 29 vermarkteten und in der Pipeline befindlichen Molekülen auf bis zu 66 im kommenden Jahrzehnt erweitert werden.

Für jeden von Fresenius zur Entwicklung ausgewählten Biosimilar-Kandidaten

wird WuXi Biologics auf Dienstleistungsbasis (Fee-for-Service) vergütet, wie es weiter hieß. Mit dem Fortschritt ausgewählter Kandidaten stiegen die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von Biopharma. Das werde die Profitabilität während der Entwicklungsphase belasten, bevor die Produkte dann zu Umsatz- und Ergebniswachstum beitrügen. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 sowie die im Dezember 2025 angekündigten Biopharma-Ziele für 2030 bestätigte Fresenius.

WuXi Biologics ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen. Das Unternehmen bietet offene, integrierte Technologieplattformen für die Entwicklung biologischer Arzneimittel an und verfügt über ein globales Netzwerk in Europa, den USA, China und Singapur./mne/mis

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