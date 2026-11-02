EQS-Adhoc: PANDION AG: Tochtergesellschaft erhält Massedarlehen in Höhe von rund 5 Mio. Euro

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EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Insolvenz

PANDION AG: Tochtergesellschaft erhält Massedarlehen in Höhe von rund 5 Mio. Euro



02.11.2026 / 11:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Köln, 02. November 2026 PANDION-Tochter erhält Massedarlehen in Höhe von rund 5 Mio. Euro Abschluss eines Massedarlehens

Die sich im vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindliche PANDION Real Estate GmbH, eine operative Tochtergesellschaft der PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), hat mit der Arvo Investment Holdings S.à r.l. die Vereinbarung über den Erhalt eines sogenannten Massedarlehens in Höhe von rund 5 Mio. Euro abgeschlossen. Das Darlehen soll in insgesamt 10 Teilbeträgen ausgereicht werden. Die Auszahlung hängt von weiteren vertraglichen Bedingungen, die mit dem Darlehensgeber vereinbart wurden, ab.



Das Massedarlehen dient im Wesentlichen der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes der PANDION Real Estate GmbH und der PANDION AG. Das Insolvenzgericht, der vorläufige Sachwalter und der vorläufige Gläubigerausschuss haben der Aufnahme des Massedarlehens zugestimmt.

Verschlankung der Konzernstruktur

Des Weiteren führt die PANDION-Gruppe im Rahmen des Sanierungsprozesses zum Monatswechsel eine Konsolidierung auf der Ebene der Rechtsträger ihres operativen Geschäfts durch. Die Bereiche Projektmanagement und Design werden von der PANDION Real Estate GmbH übernommen, die bereits die Führungsposition bei der Projektentwicklung innehat und Projektgrundstücke bzw. maßgebliche Anteile an den einzelnen Projektgesellschaften hält. Sämtliche ungekündigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PANDION Projektmanagement GmbH und der PANDION Design GmbH werden übernommen.



Für die mithin nicht mehr operativ tätigen Rechtsträger PANDION Projektmanagement GmbH und der PANDION Design GmbH wird unter Aufrechterhaltung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Antrag auf Anordnung der Eigenverwaltung nicht aufrechterhalten. Die Insolvenzverfahren der PANDION AG, der PANDION Real Estate GmbH, der PANDION Engineering GmbH sowie der PANDION Vertriebsgesellschaft GmbH verbleiben weiter in vorläufiger Eigenverwaltung unter der Aufsicht des vorläufigen Sachwalters Prof. Dr. Torsten Martini.

PANDION AG

Reinhold Knodel, Vorstand

Im Mediapark 8, 50670 Köln

T. +49 221 71600-174

E-Mail: ir@pandion.de

Web: www.pandion.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PANDION AG Im Mediapark 8 50670 Köln Deutschland ISIN: DE000A289YC5 WKN: A289YC Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX LEI Code: 894500J169Z6W9BONI71 EQS News ID: 2426434

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