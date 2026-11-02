EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.11.2026 / 18:15 CET/CEST

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Frankfurt am Main, den 2. November 2026

Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 3.316.027 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 26.10.2026 728.778 37,0483 27.10.2026 668.783 37,3813 28.10.2026 659.555 37,9043 29.10.2026 599.476 38,3668 30.10.2026 659.435 37,9112

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 21.268.730 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft Kaiserstraße 16 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.commerzbank.de LEI Code: 851WYGNLUQLFZBSYGB56

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