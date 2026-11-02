EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
02.11.2026 / 17:59 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
2. November 2026
DHL AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 wurden insgesamt 94.084 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|26.10.2026
|8.380
|58,3834
|489.252,89
|Xetra
|26.10.2026
|6.063
|58,4814
|354.572,73
|CBOE Europe (CEUX)
|26.10.2026
|2.606
|58,3080
|151.950,65
|Turquoise Europe (TQEX)
|26.10.2026
|1.783
|58,4448
|104.207,08
|Aquis Europe (AQEU)
|27.10.2026
|7.483
|58,3625
|436.726,59
|Xetra
|27.10.2026
|8.253
|58,4345
|482.259,93
|CBOE Europe (CEUX)
|27.10.2026
|966
|58,5304
|56.540,37
|Turquoise Europe (TQEX)
|27.10.2026
|2.128
|58,4664
|124.416,50
|Aquis Europe (AQEU)
|28.10.2026
|10.001
|58,1599
|581.657,16
|Xetra
|28.10.2026
|5.294
|58,1500
|307.846,10
|CBOE Europe (CEUX)
|28.10.2026
|1.850
|57,9586
|107.223,41
|Turquoise Europe (TQEX)
|28.10.2026
|1.777
|58,0914
|103.228,42
|Aquis Europe (AQEU)
|29.10.2026
|9.969
|58,5189
|583.374,91
|Xetra
|29.10.2026
|6.772
|58,5963
|396.814,14
|CBOE Europe (CEUX)
|29.10.2026
|1.832
|58,6740
|107.490,77
|Turquoise Europe (TQEX)
|29.10.2026
|210
|58,5952
|12.304,99
|Aquis Europe (AQEU)
|30.10.2026
|6.985
|58,6988
|410.011,12
|Xetra
|30.10.2026
|9.058
|58,8079
|532.681,96
|CBOE Europe (CEUX)
|30.10.2026
|1.682
|58,8595
|99.001,68
|Turquoise Europe (TQEX)
|30.10.2026
|992
|58,7371
|58.267,20
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|94.084
|58,4566
|5.499.828,60
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.253.982 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2426728 02.11.2026 CET/CEST