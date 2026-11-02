EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.11.2026 / 17:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

2. November 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 wurden insgesamt 94.084 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 26.10.2026 8.380 58,3834 489.252,89 Xetra 26.10.2026 6.063 58,4814 354.572,73 CBOE Europe (CEUX) 26.10.2026 2.606 58,3080 151.950,65 Turquoise Europe (TQEX) 26.10.2026 1.783 58,4448 104.207,08 Aquis Europe (AQEU) 27.10.2026 7.483 58,3625 436.726,59 Xetra 27.10.2026 8.253 58,4345 482.259,93 CBOE Europe (CEUX) 27.10.2026 966 58,5304 56.540,37 Turquoise Europe (TQEX) 27.10.2026 2.128 58,4664 124.416,50 Aquis Europe (AQEU) 28.10.2026 10.001 58,1599 581.657,16 Xetra 28.10.2026 5.294 58,1500 307.846,10 CBOE Europe (CEUX) 28.10.2026 1.850 57,9586 107.223,41 Turquoise Europe (TQEX) 28.10.2026 1.777 58,0914 103.228,42 Aquis Europe (AQEU) 29.10.2026 9.969 58,5189 583.374,91 Xetra 29.10.2026 6.772 58,5963 396.814,14 CBOE Europe (CEUX) 29.10.2026 1.832 58,6740 107.490,77 Turquoise Europe (TQEX) 29.10.2026 210 58,5952 12.304,99 Aquis Europe (AQEU) 30.10.2026 6.985 58,6988 410.011,12 Xetra 30.10.2026 9.058 58,8079 532.681,96 CBOE Europe (CEUX) 30.10.2026 1.682 58,8595 99.001,68 Turquoise Europe (TQEX) 30.10.2026 992 58,7371 58.267,20 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 94.084

58,4566 5.499.828,60



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

10. August 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.253.982 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DHL AG Charles-de-Gaulle-Straße 20 53113 Bonn Deutschland Internet: www.group.dhl.com LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

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