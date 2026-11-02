EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.11.2026 / 17:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
2. November 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 wurden insgesamt 94.084 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
26.10.20268.38058,3834489.252,89Xetra
26.10.20266.06358,4814354.572,73CBOE Europe (CEUX)
26.10.20262.60658,3080151.950,65Turquoise Europe (TQEX)
26.10.20261.78358,4448104.207,08Aquis Europe (AQEU)
27.10.20267.48358,3625436.726,59Xetra
27.10.20268.25358,4345482.259,93CBOE Europe (CEUX)
27.10.202696658,530456.540,37Turquoise Europe (TQEX)
27.10.20262.12858,4664124.416,50Aquis Europe (AQEU)
28.10.202610.00158,1599581.657,16Xetra
28.10.20265.29458,1500307.846,10CBOE Europe (CEUX)
28.10.20261.85057,9586107.223,41Turquoise Europe (TQEX)
28.10.20261.77758,0914103.228,42Aquis Europe (AQEU)
29.10.20269.96958,5189583.374,91Xetra
29.10.20266.77258,5963396.814,14CBOE Europe (CEUX)
29.10.20261.83258,6740107.490,77Turquoise Europe (TQEX)
29.10.202621058,595212.304,99Aquis Europe (AQEU)
30.10.20266.98558,6988410.011,12Xetra
30.10.20269.05858,8079532.681,96CBOE Europe (CEUX)
30.10.20261.68258,859599.001,68Turquoise Europe (TQEX)
30.10.202699258,737158.267,20Aquis Europe (AQEU)
Gesamt94.084
 		58,45665.499.828,60
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.253.982 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
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2426728 02.11.2026 CET/CEST

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