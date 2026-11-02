EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2026/2027 – Erste Tranche

Mitteilung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkauf – 12. Zwischenbericht

Im Zeitraum vom 26.10.2026 bis einschließlich 30.10.2026, wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der GEA Group Aktiengesellschaft 108.967 Aktien zurückgekauft. Der Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen / Aktienanzahl Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)

26.10.2026 XETRA 17.500 68,7062

27.10.2026 XETRA 19.967 68,7410

28.10.2026 XETRA 17.500 68,9342

29.10.2026 XETRA 27.000 68,3119

30.10.2026 XETRA 27.000 68,2958

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen werden auf der Website der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht: (https://www.gea.com/de/investors/share-information/share-buyback).



Der Rückkauf der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem.

Düsseldorf, 02.11.2026

GEA Group Aktiengesellschaft