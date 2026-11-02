EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 18. Zwischenmeldung

Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.11.2026 / 10:48 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 18. Zwischenmeldung





Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 1. November 2026 wurden insgesamt Stück 359.920 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 1. Juli 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 1. Juli 2026 mitgeteilt wurde.



Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:



Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Gewichteter Durchschnittskurs im Xetra-Handel 26.10.2026 71.984 260,73569 27.10.2026 71.984 263,70185 28.10.2026 71.984 268,34188 29.10.2026 71.984 272,30469 30.10.2026 71.984 267,19655



Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Siemens Aktiengesellschaft veröffentlicht (www.siemens.com/aktienrueckkauf2026-31).



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis einschließlich 1. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.578.027 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Siemens Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Siemens Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).





München, 2. November 2026



Siemens Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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