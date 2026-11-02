EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.11.2026 / 16:48 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien 38. Zwischenmeldung / Schlussmeldung

Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 28. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 78.429 Aktienerworben.

Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 26.10.2026 1.743 0,00% 101,6001 177.089 AQEU 26.10.2026 6.674 0,00% 101,5245 677.575 CEUX 26.10.2026 2.041 0,00% 101,4878 207.137 TQEX 26.10.2026 14.542 0,01% 101,6196 1.477.752 XETA 27.10.2026 1.433 0,00% 99,8933 143.147 AQEU 27.10.2026 6.684 0,00% 99,5612 665.467 CEUX 27.10.2026 1.835 0,00% 99,5491 182.673 TQEX 27.10.2026 15.548 0,01% 99,6120 1.548.767 XETA 28.10.2026 661 0,00% 90,6455 59.917 AQEU 28.10.2026 7.313 0,01% 90,5589 662.257 CEUX 28.10.2026 702 0,00% 90,6610 63.644 TQEX 28.10.2026 19.253 0,01% 90,5454 1.743.271 XETA Gesamt 78.429 0,06% 97,0138 7.608.695

Mit den in dieser Bekanntmachung ausgewiesenen Rückkäufen wurde das Aktienrückkaufprogramm planmäßig abgeschlossen. Insgesamt wurden im Zeitraum vom 2. Februar 2026 bis einschließlich 28. Oktober 2026 4.863.147 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 399.999.873 erworben. Dies entspricht 3,5 % des Grundkapitals. Der gewichtete durchschnittliche Erwerbspreis je Aktie belief sich auf EUR 82,25 (ohne Erwerbsnebenkosten).

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über multilaterale Handelssysteme durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 02. November 2026

Symrise AG

Der Vorstan

02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

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