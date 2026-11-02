EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.11.2026 / 16:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien 38. Zwischenmeldung / Schlussmeldung

Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 28. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 78.429 Aktienerworben.

Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
26.10.20261.7430,00%101,6001177.089AQEU
26.10.20266.6740,00%101,5245677.575CEUX
26.10.20262.0410,00%101,4878207.137TQEX
26.10.202614.5420,01%101,61961.477.752XETA
27.10.20261.4330,00%99,8933143.147AQEU
27.10.20266.6840,00%99,5612665.467CEUX
27.10.20261.8350,00%99,5491182.673TQEX
27.10.202615.5480,01%99,61201.548.767XETA
28.10.20266610,00%90,645559.917AQEU
28.10.20267.3130,01%90,5589662.257CEUX
28.10.20267020,00%90,661063.644TQEX
28.10.202619.2530,01%90,54541.743.271XETA
Gesamt78.4290,06%97,01387.608.695 

Mit den in dieser Bekanntmachung ausgewiesenen Rückkäufen wurde das Aktienrückkaufprogramm planmäßig abgeschlossen. Insgesamt wurden im Zeitraum vom 2. Februar 2026 bis einschließlich 28. Oktober 2026 4.863.147 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 399.999.873 erworben. Dies entspricht 3,5 % des Grundkapitals. Der gewichtete durchschnittliche Erwerbspreis je Aktie belief sich auf EUR 82,25 (ohne Erwerbsnebenkosten).

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über multilaterale Handelssysteme durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 02. November 2026

Symrise AG

Der Vorstan

02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
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