EQS-DD: Rational AG: HONUA Natur & Mensch Stiftung, Widmung/Schenkung (Zugang) von 350.000 Aktien der RATIONAL AG
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.11.2026 / 18:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|HONUA Natur & Mensch Stiftung
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Christoph
|Nachname(n):
|Lintz
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|RATIONAL Aktiengesellschaft
b) LEI
|529900K139N6UFJ1A758
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007010803
b) Art des Geschäfts
|Widmung/Schenkung (Zugang) von 350.000 Aktien der RATIONAL AG
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.10.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RATIONAL Aktiengesellschaft
|Siegfried-Meister-Straße 1
|86899 Landsberg am Lech
|Deutschland
|Internet:
|www.rational-online.com
|LEI Code:
|529900K139N6UFJ1A758
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107748 02.11.2026 CET/CEST
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