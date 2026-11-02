EQS-DD: Rational AG: HONUA Natur & Mensch Stiftung, Widmung/Schenkung (Zugang) von 350.000 Aktien der RATIONAL AG

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.11.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: HONUA Natur & Mensch Stiftung

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Christoph
Nachname(n): Lintz
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
RATIONAL Aktiengesellschaft

b) LEI
529900K139N6UFJ1A758 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007010803

b) Art des Geschäfts
Widmung/Schenkung (Zugang) von 350.000 Aktien der RATIONAL AG

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RATIONAL Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
Deutschland
Internet: www.rational-online.com
LEI Code: 529900K139N6UFJ1A758

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107748  02.11.2026 CET/CEST

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