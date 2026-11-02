EQS-DD: Umweltbank AG: Dietmar von Blücher, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.11.2026 / 10:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dietmar
Nachname(n):von Blücher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

UmweltBank Aktiengesellschaft

b) LEI

529900POEO7KMKWM0A53 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005570808

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,6600 EUR10.980,00 EUR
3,6400 EUR1.488,76 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,6576 EUR12.468,7600 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:UmweltBank Aktiengesellschaft
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Deutschland
Internet:www.umweltbank.de
LEI Code:529900POEO7KMKWM0A53
Ende der MitteilungEQS News-Service

107730 02.11.2026 CET/CEST

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