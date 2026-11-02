EQS-DD: WeGrow AG: Peter Dießenbacher, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.11.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Peter
Nachname(n):Dießenbacher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

WeGrow AG

b) LEI

529900L0ETIP76Q5L056 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2LQUV1

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1,10 EUR275.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1,10 EUR275.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:WeGrow AG
Kehn 20
47918 Tönisvorst
Deutschland
Internet:www.wegrow.de
LEI Code:529900L0ETIP76Q5L056
Ende der MitteilungEQS News-Service

107736 02.11.2026 CET/CEST

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