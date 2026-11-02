EQS-DD: WeGrow AG: Peter Dießenbacher, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.11.2026 / 16:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Peter Nachname(n): Dießenbacher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

WeGrow AG

b) LEI

529900L0ETIP76Q5L056

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2LQUV1

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,10 EUR 275.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,10 EUR 275.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: WeGrow AG Kehn 20 47918 Tönisvorst Deutschland Internet: www.wegrow.de LEI Code: 529900L0ETIP76Q5L056

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