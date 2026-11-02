EQS-News: Apacer präsentiert Speicherlösungen der nächsten Generation auf der electronica 2026:

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Apacer präsentiert Speicherlösungen der nächsten Generation auf der electronica 2026:



02.11.2026 / 10:35 CET/CEST

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„Storage, Empowering Edge AI Innovation"

EINDHOVEN, Niederlande, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Apacer Apacer präsentiert auf der electronica 2026 (10. bis 13. November, Halle C6, Stand 311) seine neuesten Innovationen im Bereich Speicher- und Arbeitsspeichertechnologien. Im Einklang mit den Kernthemen der Veranstaltung KI, Energieeffizienz und Cyberresilienz stellt Apacer in seiner Präsentation Wärmemanagement, Stromschutz und Datensicherheit für intelligente Automatisierung, Elektromobilität und Energieanwendungen vor.

Apacer is set to showcase its latest innovations at electronica 2026.

Fortschrittliche Kühllösungen für Hochleistungs-SSDs und DRAM

Um die Wärmebelastung durch PCIe Gen4/Gen5 und Speicher mit hoher Dichte in Edge-KI-Systemen zu bewältigen, bietet Apacer eine Reihe patentierter Kühltechnologien an. Neben der CoreGlacier 2 SSD-Serie, die eine Temperatursenkung um bis zu 22 % ermöglicht, präsentiert Apacer auch GraTherX – die weltweit erste DDR5-Technologie mit thermischem Ausgleich. Eine nur 0,17 mm dünne Kupfer-Graphen-Schicht senkt die Temperatur um bis zu 20 °C, ohne dass konstruktive Änderungen erforderlich sind.

Intelligentes Energiemanagement und Datenschutz

Die Core Series Technologies von Apacer – CoreVolt 2, CoreEnergy und CorePower – bieten umfassenden Schutz für die Stromversorgung und die Daten von industriellen SSDs. Die PCIe Gen4 M.2 2280 CoreEnergy Serie mit bis zu 4 TB bietet voreingestellte Modi, die über einen Hardware-DIP-Schalter oder eine Software zur Reduzierung von Stromverbrauch und Wärmeentwicklung aktiviert werden können. In Kombination mit Spannungsstabilisierung (CoreVolt 2), Backup-Kondensatoren (CorePower) und der Überwachung durch SSDWidget 2.0 gewährleistet Apacer maximale Betriebszeit für unternehmenskritische Vorgänge.

Praxiserprobter, robuster Datenschutz von CoreSecurity2

Da die Anforderungen an die industrielle Sicherheit steigen, weist Apacer seine Kunden darauf hin, dass die praxiserprobte CoreSecurity2-Technologie weiterhin für die gesamte Produktpalette der industriellen SSDs verfügbar ist. Diese proprietäre Firmware-Suite bietet wichtige, missionskritische Verteidigung durch automatisierte Laufwerkszerstörung , Löschung nach Militärstandard (CoreEraser), TCG Opal 2.0 AES 256-Bit-Verschlüsselung mit Instant Keychange™ und treiberlosem Schreibschutz.

Speicher und Arbeitsspeicher der nächsten Generation für Edge-KI und Elektromobilität

Apacer erweitert sein Angebot um PCIe Gen5 x4 (PT1C0-M280) und BiCS8 PCIe SSDs für fortschrittliche Elektromobilität, Fahrzeugarchitekturen der nächsten Generation und Hochgeschwindigkeits-Datenaufzeichnung. Für Speicher mit hoher Dichte stellt Apacer das DDR5 CQDIMM (bis zu 128 GB, 7200 MT/s) für HPC sowie das modulare LPDDR5 CAMM2 Modul vor, das das Volumen um 64 % reduziert und gleichzeitig eine 128-Bit-Dual-Channel-Leistung für Edge-KI ermöglicht.

Besuchen Sie Apacer in Halle C6, Stand 311, und entdecken Sie, wie die neuesten Innovationen des Unternehmens die Zukunft der industriellen Intelligenz mit „Storage, Empowering Edge AI Innovation" gestalten.

electronica 2026 – Veranstaltungsdetails

Datum: 10.–13. November 2026

Veranstaltungsort: Messe München, Deutschland (Halle C6, Stand 311)

Website: https://electronica.de/en

Cision

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