EQS-News: Desay SV unterstützt die globale Expansion von Li Auto mit Full-Stack-Lösungen für intelligente Cockpits

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Desay SV unterstützt die globale Expansion von Li Auto mit Full-Stack-Lösungen für intelligente Cockpits



02.11.2026 / 12:55 CET/CEST

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PARIS, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Desay SV, ein globaler Anbieter von Automobiltechnologie, unterstützt die Expansion von Li Auto in globale Märkte mit intelligenten Cockpit-Lösungen, die auf regionale Bedürfnisse zugeschnittene Hardware- und Softwarefunktionen vereinen.

Desay SV liefert Cockpit-Systeme für die gesamte globale Fahrzeugpalette von Li Auto und unterstützt damit Fahrzeuge, die unter anderem in Europa, Zentralasien und im Nahen Osten auf den Markt gebracht werden. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit stellte Desay SV seine Fähigkeiten bei der Entwicklung lokalisierter Lösungen auf einer standardisierten globalen Plattform unter Beweis und unterstützte Li Auto dabei, maßgeschneiderte Fahrerlebnisse für verschiedene Märkte bereitzustellen.

Ausgelegt auf Familienkomfort und regionale Nutzerbedürfnisse

Der Li 6 wurde für Familienkomfort und Langstreckenfahrten konzipiert und bietet ein geräumiges, technologiegestütztes Cockpit. In Europa hat Li Auto eine eigenständige globale Softwareplattform entwickelt, die acht europäische Sprachen unterstützt und lokalisierte Karten- und Navigationsfunktionen sowie Amap, Spotify und Apple CarPlay integriert, wodurch ein nahtloseres und personalisierteres Fahrerlebnis für europäische Nutzer geschaffen wird.

Li Auto Li 6 Showcased at the Paris Motor Show

Desay SV unterstützt marktgerechte Cockpit-Lösungen

Für die globalen Modelle von Li Auto bietet Desay SV Unterstützung in vier Bereichen: Hardware, Anwendungsintegration, Zertifizierungsunterstützung und Tests. Die Unterstützung umfasst Cockpit-Lösungen wie Cockpit-Domain-Controller sowie die lokalisierte Anwendungsintegration und die Anpassung von Funktionen an marktspezifische Anforderungen. Desay SV unterstützt Li Auto zudem bei der Erlangung der für verschiedene internationale Märkte erforderlichen Zertifizierungen und hat im Rahmen des globalen Modellprogramms bereits zur Erlangung von 32 internationalen Qualifizierungszertifizierungen in 35 Ländern und Regionen beigetragen.

Desay SV Supports Li Autoâ€™s Localized Cockpit Solutions for the Li 6

Um den unterschiedlichen regionalen Nutzerpräferenzen und gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, enthalten die Cockpit-Lösungen marktspezifische Merkmale und Funktionen. In Europa integriert die Sensorlösung für den Fahrgastraum die Funktionen „Advanced Driver Distraction Warning" (ADDW) und „Driver Drowsiness and Attention Warning" (DDAW) und trägt so dazu bei, die einschlägigen europäischen gesetzlichen Anforderungen sowie die Sicherheitsbewertungskriterien von Euro NCAP zu erfüllen. Für Fahrzeuge, die in Europa und im Nahen Osten vermarktet werden, unterstützt die Cockpit-Lösung zudem Digital Audio Broadcasting (DAB) und erfüllt damit die lokalen Anforderungen an den digitalen Rundfunk.

Für das Unterhaltungserlebnis im Fahrzeug unterstützt Desay SV die umfassende Anpassung und das HMI-Design von Spotify, zugeschnitten auf die hohen Standards von Li Auto für die Interaktion im Fahrzeug und bestimmte Fahrzeugmodelle, wodurch eine unverwechselbare und visuell ansprechende Spotify-Oberfläche im Fahrzeug entsteht. Desay SV hat zudem die CarPlay-Konnektivität und die Widevine-Zertifizierung für die Verwaltung digitaler Rechte unterstützt, wodurch das lokalisierte Unterhaltungsökosystem im Fahrzeug weiter ausgebaut und der Nutzerkomfort verbessert wurde.

Um die Sicherheit und das Nutzererlebnis seiner Cockpit-Lösungen für globale Modelle zu gewährleisten, arbeitete Desay SV eng mit Li Auto zusammen, um maßgeschneiderte Testlösungen auf der Grundlage lokaler Straßenverhältnisse zu entwickeln. Die Teams führten Praxistests mit Fahrzeugen durch, bei denen Anwendungen, Navigation, digitales Audio-Radio (DAB) und Cockpit-Hardware geprüft wurden, und halfen Li Auto so dabei, ein auf die lokalen Marktbedürfnisse zugeschnittenes Cockpit-Erlebnis zu bieten.

Darüber hinaus unterstützt Desay SV Li Auto bei der Zertifizierung der NG-eCall-Lösung mit 4G/5G-Dual-Mode-Konnektivität, um die Anforderungen der Märkte in Europa und im Nahen Osten zu erfüllen. Die Lösung gehörte zudem zu den ersten, die alle gemäß EN 17240:2024 erforderlichen Verifizierungstests im Rahmen des eCall-Tests von Rohde & Schwarz absolvierte und gleichzeitig die Konsistenzanforderungen der Norm EN 18052:2024 für hybride leitungsvermittelte (CS) und paketvermittelte (PS) Szenarien erfüllte.

NG eCall EU Type-Approval Certificate

Ausweitung marktspezifischer Lösungen auf internationale Märkte

Nach der Markteinführung in Kasachstan und Frankreich wird Li Auto seine für die jeweiligen Märkte angepassten Modelle schrittweise in Europa, Zentralasien, dem Nahen Osten und weiteren internationalen Märkten einführen. Desay SV wird seine globalen Entwicklungs- und Lokalisierungsfähigkeiten weiterhin nutzen, um Automobilhersteller bei der Bereitstellung intelligenter Fahrzeuglösungen zu unterstützen, die auf die lokalen Marktanforderungen zugeschnitten sind, und so weltweit zu vernetzteren, intuitiveren und nutzerorientierteren Mobilitätserlebnissen beizutragen.

Informationen zu Desay SV

Desay SV ist ein führendes Mobilitätstechnologieunternehmen mit Niederlassungen an 26 Standorten weltweit.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Integration von Smart Cabin, Smart Drive und Smart Services. Mit 40 Jahren Erfahrung und Fachwissen hat Desay SV starke Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualitätsmanagement und intelligente Fertigung aufgebaut und sich gleichzeitig das langfristige Vertrauen globaler Kunden wie Geely, Li Auto, Toyota, Volkswagen und Volvo gesichert.

Angetrieben von kontinuierlicher Innovation und dem Bekenntnis zu technologischer Exzellenz belegte Desay SV Platz 54 in der Liste der „Automotive News 2026 Top 100 Global Automotive Suppliers".

Erfahren Sie mehr über Desay SV und seine Mobilitätstechnologielösungen unter www.desaysv.com.

Cision

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