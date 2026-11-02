EQS-News: Dubai Holding Entertainment präsentiert Dubais vielfältiges Unterhaltungsangebot auf der WTM London 2026

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Dubai Holding Entertainment präsentiert Dubais vielfältiges Unterhaltungsangebot auf der WTM London 2026



02.11.2026 / 13:25 CET/CEST

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Von erstklassigen Themenparks und kulturellen Erlebnissen bis hin zu neuen Attraktionen und Live-Unterhaltung – Dubai Holding Entertainment bringt sein Destinationsportfolio in die globale Reisebranche ein.

DUBAI, VAE, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Dubai Holding Entertainment wird an der World Travel Market London 2026 teilnehmen, die vom 3. bis 5. November im ExCeL London stattfindet, und der internationalen Reisebranche sein Portfolio an Reisezielen und Erlebnissen präsentieren.

Dubai Holding Entertainment to showcase Dubaiâ€™s diverse entertainment offering at WTM London 2026

Die Teilnahme folgt auf den Start von Truly Amazing, der jährlichen Unterhaltungssaison, sowie auf eine neue Saison in Dubai Parks and Resorts und Global Village und neue Erlebnisse an den verschiedenen Standorten. Truly Amazing vereint die 20 Parks, Attraktionen und Reiseziele von Dubai Holding Entertainment, darunter Themenparks, Wasserparks, Kultur, Natur, Live-Unterhaltung, Kino, Gastgewerbe und Sport.

Rami Mashini, Vizepräsident – Operations, Dubai Holding Entertainment, sagte:

„Dubai bietet internationalen Besuchern immer wieder neue Gründe, die Stadt zu entdecken und neue Erlebnisse, für die sie zurückkehren möchten. Im gesamten Unternehmen Dubai Holding Entertainment tragen wir zu diesem Konzept bei, indem wir Destinationen schaffen, die Themenparks, Kultur, Live-Unterhaltung, Natur und Gastfreundschaft miteinander verbinden.

Die WTM London bietet uns eine wichtige Gelegenheit, unser Engagement in der internationalen Reisebranche zu stärken." „Mit unseren sich ständig weiterentwickelnden Attraktionen, Erlebnissen und unserem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir unseren Partnern mehr Möglichkeiten, überzeugende Dubai-Reiserouten zu gestalten und ihren Gästen mehr Gründe zu geben, die Stadt zu erkunden."

Für internationale Besucher bietet der Amazing DXBpass ein zusätzliches Angebot, das eine Auswahl an Dubai Holding Entertainment-Erlebnissen in einem Produkt vereint. Das Angebot kostet 399 AED, ist 10 Tage gültig und beinhaltet den Eintritt in zwei Themenparks, eine Stadtattraktion und ein flexibles Erlebnis. Sie sparen bis zu 50 Prozent gegenüber dem angegebenen Einzelpreis.

In Dubai Parks and Resorts werden MOTIONGATE™ Dubai, Real Madrid World, LEGOLAND® Dubai und der LEGOLAND® Water Park durch Hospitality-Erlebnisse ergänzt, darunter T-REX Glamping, das weltweit erste Glamping-Erlebnis mit Dinosaurier-Thema. The World of Riverland™ bietet 14 Unterhaltungs-, Gastronomie- und Freizeiterlebnisse sowie ein neues Mitgliedschaftsmodell ab 59 AED pro Monat.

Global Village, der nach durchschnittlicher täglicher Besucherzahl meistbesuchte Themenpark der Welt, kehrt zur 31. Saison zurück mit 29 Pavillons, die mehr als 90 Kulturen repräsentieren, über 250 gastronomischen Angeboten und mehr als 200 Attraktionen.

Im The View Palm Jumeirah wurden kürzlich acht gläserne Plattformen namens The Ledge eröffnet, die sich über die Aussichtsplattform hinaus bis in 240 Meter Höhe über dem Meeresspiegel erstrecken. Zum erweiterten Portfolio gehören außerdem The Green Planet™ Dubai, Wild Wadi Waterpark™, die Coca-Cola Arena und ROXY Cinemas, wodurch Reisepartnern eine breite Palette an Erlebnissen zur Verfügung steht, die sie in ihre Dubai-Reiserouten integrieren können.

Über Dubai Holding Entertainment™

Dubai Holding Entertainment ist einer der größten diversifizierten Unterhaltungskonzerne der Region. Das Unternehmen entwickelt, betreibt und verwaltet einige der bekanntesten Attraktionen und Familienziele Dubais, schafft außergewöhnliche Erlebnisse und zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an.

Das Portfolio umfasst Dubai Parks™ and Resorts mit MOTIONGATE™ Dubai, LEGOLAND® Dubai Theme Park, LEGOLAND® Water Park, LEGOLAND® Hotel und Real Madrid World sowie The World of Riverland™; die Coca-Cola Arena, eine der größten Mehrzweck-Indoor-Arenen der Region; den Wild Wadi Waterpark™, Dubais ersten familienfreundlichen Wasserpark; ROXY Cinemas, die in ganz Dubai ein Premium-Kinoerlebnis bieten, darunter ROXY Xtreme; The Green Planet™ Dubai, ein tropischer Indoor-Regenwald mit einem angrenzenden Naturpark; Global Village, das führende multikulturelle Familienreiseziel der Region für Kultur, Shopping und Unterhaltung; The View Palm Jumeirah, ein Aussichtspunkt in 240 Metern Höhe mit 360-Grad-Panoramablick; Arabian Radio Network (ARN); und MPN, ein Multimedia-Vermarktungsunternehmen, um nur einige zu nennen. https://www.dubaiholding.com/en/our-business/sectors/leisure-entertainment

Für Handelsanfragen

Ian David Renton

Director - Sales

Dubai Holding Entertainment

E: Ian.Renton@dhentertainment.ae

M: +971 55 108 9898

Für Medienanfragen

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dubaiholdingentertainment@omnicompr.com

Cision

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