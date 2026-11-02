EQS-News: Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der ERWO Holding Aktiengesellschaft

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EQS-News: Hoftex Group AG / Schlagwort(e): Delisting
Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der ERWO Holding Aktiengesellschaft

02.11.2026 / 11:51 CET/CEST
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Die ERWO Holding Aktiengesellschaft hat die HOFTEX GROUP AG („

Gesellschaft

“, ISIN: DE0006760002 / WKN: 676000) über das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots zum Erwerb sämtlicher nicht von ihr gehaltenen Aktien der Gesellschaft informiert. Demnach sind der ERWO Holding Aktiengesellschaft 88.115 Aktien zu einem Preis von EUR 4,65 je Aktie angedient worden. Dies entspricht 1,62% der Aktien der Gesellschaft. Die ERWO Holding Aktiengesellschaft hält nach diesem Erwerb 86,41% der Gesellschaftsanteile.

Hof, 02. November 2026

HOFTEX GROUP AG

Der Vorstand

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hoftex Group AG
Fabrikzeile 21
95028 Hof
Deutschland
Telefon:++49 9281 49-0
Fax:++49 9281 49-216
E-Mail:IR@hoftexgroup.com
Internet:www.hoftexgroup.com
ISIN:DE0006760002
WKN:676000
Börsen:Freiverkehr in München (m:access)
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2426514 02.11.2026 CET/CEST

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