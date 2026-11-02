EQS-News: Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der ERWO Holding Aktiengesellschaft

EQS-News: Hoftex Group AG / Schlagwort(e): Delisting

Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der ERWO Holding Aktiengesellschaft



02.11.2026 / 11:51 CET/CEST

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Die ERWO Holding Aktiengesellschaft hat die HOFTEX GROUP AG („

Gesellschaft

“, ISIN: DE0006760002 / WKN: 676000) über das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots zum Erwerb sämtlicher nicht von ihr gehaltenen Aktien der Gesellschaft informiert. Demnach sind der ERWO Holding Aktiengesellschaft 88.115 Aktien zu einem Preis von EUR 4,65 je Aktie angedient worden. Dies entspricht 1,62% der Aktien der Gesellschaft. Die ERWO Holding Aktiengesellschaft hält nach diesem Erwerb 86,41% der Gesellschaftsanteile.

Hof, 02. November 2026

HOFTEX GROUP AG

Der Vorstand

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Hoftex Group AG Fabrikzeile 21 95028 Hof Deutschland Telefon: ++49 9281 49-0 Fax: ++49 9281 49-216 E-Mail: IR@hoftexgroup.com Internet: www.hoftexgroup.com ISIN: DE0006760002 WKN: 676000 Börsen: Freiverkehr in München (m:access) LEI Code: 5299009PGHLRW80C2M04 EQS News ID: 2426514

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