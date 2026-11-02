EQS-News: HIZENERGY behält trotz verschärfter Bewertungskriterien für das vierte Quartal 2026 seinen BloombergNEF Tier 1-Status.

EQS-News: HIZENERGY / Schlagwort(e): Sonstiges

HIZENERGY behält trotz verschärfter Bewertungskriterien für das vierte Quartal 2026 seinen BloombergNEF Tier 1-Status.



02.11.2026 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HEFEI, China, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- HIZENERGY hat sich erneut einen Platz auf der BloombergNEF (BNEF) Energy Storage Tier 1 Liste für das vierte Quartal 2026 gesichert, da der Benchmark eine umfassende Methodenaktualisierung vorgenommen und die Qualifikationsschwellen für Speicheranbieter weltweit deutlich angehoben hat.

BNEF Tier1 List

Das BNEF Tier 1-Bewertungssystem, das von Finanzinstituten, Anlagenbesitzern, EPC-Auftragnehmern und institutionellen Investoren weltweit breit angewendet wird, konzentriert sich auf Bankfähigkeit, unabhängig verifizierte operative Erfolgsbilanz, technische Robustheit und zuverlässige grenzüberschreitende Projektabwicklung. Die in diesem Quartal verschärften Prüfverfahren machen die kontinuierliche Auszeichnung als Tier-1-Anbieter zu einer stärkeren und glaubwürdigeren Bestätigung der Leistungsfähigkeit der Anbieter. HIZENERGY konnte seinen Tier-1-Status dank eines wachsenden Portfolios von extern validierten Live-Projekten, nachgewiesener Bankfähigkeit und eines ausgereiften, regional verankerten globalen Liefernetzwerks behaupten.

Mit dem Fokus auf netzgekoppelte Energiespeicherlösungen für Gewerbe und Industrie (C&I) bedient HIZENERGY mit seiner Flaggschiffserie EnerBox und seinen flüssigkeitsgekühlten BESS-Plattformen vielfältige Anwendungsszenarien: Produktionsanlagen, Industrieparks, Photovoltaikanlagen auf Dächern, Logistikdepots, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Kühlhäuser und Gewerbegebäude. Die integrierten Systeme unterstützen mehrere Wertströme: Spitzenlastkappung und Reduzierung der Nachfragegebühren, Großhandelsarbitrage von Energie, maximierter Eigenverbrauch von PV-Anlagen, nahtlose netzunabhängige Notstromversorgung für kritische Lasten, Spannungsstabilisierung und Teilnahme an Märkten für Lastmanagement und Systemdienstleistungen. Mithilfe unseres intern entwickelten PCS liefern wir maßgeschneiderte Lösungen mit standortspezifischem Management und auf das Unternehmen zugeschnittenen Strategien, die geschichtete Einnahmequellen erschließen und gleichzeitig Kunden dabei helfen, kostspielige Investitionen in die Netzmodernisierung hinauszuzögern.

Langfristige Betriebssicherheit bleibt der Kern unserer Produktentwicklungsphilosophie. Statt kurzfristigen Markttrends hinterherzujagen, setzt HIZENERGY auf Projektsicherheit – die wichtigste Voraussetzung für Anlagenbesitzer und Investoren. Unser standardisiertes Produktsortiment, kombiniert mit lokaler Inbetriebnahme vor Ort, Kundendienst und technischem Support, liefert finanzierungsfähige, planbare Speichersysteme, die für jahrzehntelangen Dauereinsatz ausgelegt sind.

HIZENERGY meistert die anhaltenden Preisschwankungen und zyklischen Verschiebungen im Energiespeichersektor und setzt weiterhin auf praxiserprobte, sicherheitszertifizierte Speicherlösungen für Gewerbe und Industrie sowie auf umfassende Lieferdienstleistungen für internationale Partner. Wir arbeiten eng mit Stakeholdern auf der ganzen Welt zusammen, um eine widerstandsfähige, transparente und vertrauenswürdige Lieferkette für C&I-Speicher aufzubauen, die die dezentrale Nutzung erneuerbarer Energien beschleunigt und flexible, sichere Stromkapazitäten für C&I-Nutzer bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter https://en.hizenergy-ess.com/

HIZENERGY-new-LPR-Logo.jpg?id=OA3051694

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hizenergy-behalt-trotz-verscharfter-bewertungskriterien-fur-das-vierte-quartal-2026-seinen-bloombergnef-tier-1-status-302926011.html

02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2426106 02.11.2026 CET/CEST