EQS-News: Personelle Veränderung im Vorstand der Vectron Systems AG

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EQS-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Personalie
Personelle Veränderung im Vorstand der Vectron Systems AG

02.11.2026 / 13:04 CET/CEST
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Münster, 02. November 2026

– Die Vectron Systems AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt: Der Gründer und langjährige Vorstand Thomas Stümmler ist mit Wirkung zum Ablauf des 31. Oktober 2026 einvernehmlich aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. Die Gesellschaft dankt Herrn Stümmler für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit.

Bereits zum 22. September 2026 hatte der Aufsichtsrat den bisherigen Director Sales Sascha Lewandowski sowie den bisherigen Director Finance Stefan Brunn zu neuen Vorstandsmitgliedern bestellt.

Kontakt:

Vectron Systems AG

Tobias Meister

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

phone +49 (0) 2983 908121

mobile +49 (0) 170 2939080

fax +49 (0)251 2856-560

tobias.meister@vectron.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Vectron Systems AG
Willy-Brandt-Weg 41
48155 Münster
Deutschland
Telefon:0251/ 28 56 - 0
Fax:0251/ 28 56 - 564
E-Mail:info@vectron.de
Internet:www.vectron.de
ISIN:DE000A0KEXC7
WKN:A0KEXC
Börsen:Freiverkehr in Hamburg
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