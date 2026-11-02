EQS-News: TIJEN ONARAN WIRD JURORIN BEIM EUROPÄISCHEN COCREATE-PITCH-WETTBEWERB VON ALIBABA.COM

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TIJEN ONARAN WIRD JURORIN BEIM EUROPÄISCHEN COCREATE-PITCH-WETTBEWERB VON ALIBABA.COM



02.11.2026 / 11:50 CET/CEST

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CoCreate Pitch Europe kehrt nach London zurück und sucht den nächsten Grand Winner – zwölf Monate nach dem Erfolg des 16-jährigen CoolTowel™-Gründers Harrison Nott, dessen Unternehmen um das Zehnfache gewachsen ist.

LONDON, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com hat heute die Rückkehr von CoCreate Pitch Europe angekündigt. Der Wettbewerb für produktbasierte Start-ups bringt die nächste Generation europäischer Unternehmerinnen und Unternehmer auf die Bühne. Für Deutschland gehört Tijen Onaran zur Jury.

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Nach dem Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr findet CoCreate Pitch Europe 2026 am 19. und 20. November in London statt. In der Jury sitzt Tijen Onaran1, eine der bekanntesten deutschen Unternehmerinnen, Autorinnen und Investorinnen. Sie setzt sich seit Jahren für mehr Vielfalt in der Digitalwirtschaft ein und bringt ihre Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung von Unternehmen in die Bewertung der Finalistinnen und Finalisten ein.

CoCreate Pitch 2026 ist ein KI-gestützter Produktinnovationswettbewerb, der Start-ups aus aller Welt die Chance bietet, zum Grand Winner von Alibaba.com gekürt zu werden. Die Preise stammen aus einem globalen Preisgeldpool von 1 Million US-Dollar, der auf die US-amerikanische und die europäische Ausgabe verteilt wird. In beiden Wettbewerben wird jeweils ein eigener Grand Winner ausgezeichnet.

Im vergangenen Jahr wurde der 16-jährige Harrison Nott, Gründer von CoolTowel™, zum europäischen Grand Winner des CoCreate Pitch 2025 gekürt. Der Juror und ehemalige Manchester United Fußballspieler Rio Ferdinand2 entschied sich nach der CoCreate 2025, weiterhin engagiert zu bleiben, und unterstützte Harrison im Laufe des Jahres mit praxisnaher Betreuung und unternehmerischem Rat. Sein anhaltendes Engagement zeigt, welche Verbindungen CoCreate schaffen kann.

Seit seinem Sieg im vergangenen Jahr hat Harrison das Preisgeld von rund 200.000 US-Dollar genutzt, um seine Expansion voranzutreiben, den Betrieb zu skalieren und sein Support-Team auszubauen – unter anderem in den Bereichen Logistik und Kundenservice. Rio öffnete ihm zudem Türen, die sonst unerreichbar geblieben wären: Er brachte Harrison mit hochkarätigen internationalen Netzwerken und Zielgruppen zusammen und half dabei, die internationale Bekanntheit der Marke zu steigern. Diese Kombination aus Finanzierung und Mentoring hat zu einem zehnfachen Wachstum bei Harrisons Unternehmen beigetragen. Anfang dieses Jahres erzielte er an nur einem Tag einen Umsatz, der fast zwei Dritteln seines gesamten Jahresumsatzes aus dem Vorjahr entsprach.

Als Jurorin verbindet Tijen Onaran unternehmerische Praxis mit einem klaren Blick auf Wachstum, Positionierung und gesellschaftliche Wirkung. Beim CoCreate Pitch Europe bewertet sie, wie überzeugend die Finalistinnen und Finalisten ihre Produktideen in tragfähige Geschäftsmodelle übersetzen und internationale Marktchancen nutzen.

Harrison Nott, CEO und Gründer von CoolTowel™, sagte: „Der Sieg beim CoCreate Pitch im vergangenen Jahr hat die Perspektive meines Unternehmens grundlegend verändert. Es geht nicht nur um das Preisgeld, sondern auch um die Kontakte und die Plattform, die einem dabei helfen, das eigene Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben.



Das Netzwerk, das ich durch CoCreate Pitch aufgebaut habe, hat mir Türen geöffnet, von denen ich zuvor nur träumen konnte – zum Beispiel CoolTowel™ in die Hände von Profisportlern zu bringen. Das Mentoring und die praxisnahen Geschäftstipps von Rio in den vergangenen neun Monaten waren ein echter Wendepunkt. Ich kann jedem mit einer brillanten Produktidee nur empfehlen, den Schritt zu wagen und sich für CoCreate Pitch 2026 zu bewerben. Es gibt nichts Vergleichbares, um dem eigenen Unternehmen einen kräftigen Schub zu verleihen."

Kuo Zhang, President von Alibaba.com, sagt: „Wir freuen uns sehr, nach London zurückzukehren und einige der spannendsten Scale-ups Europas dabei zu erleben, wie sie um unser umfassendes Preispaket pitchen. Das Wachstum von Harrisons Unternehmen im vergangenen Jahr zeigt beispielhaft, welchen Mehrwert CoCreate Pitch Unternehmern bieten kann – insbesondere in Kombination mit der Beratung und den Einblicken unserer führenden Branchenexperten in der Jury sowie unserer Teams bei Alibaba.com und Accio."

Der diesjährige CoCreate Pitch wird von Accio unterstützt. Accio stellt Unternehmerinnen und Unternehmern ein vorkonfiguriertes agentisches KI-Business-Team zur Verfügung, das den gesamten Lebenszyklus eines KMU durchgängig abdeckt – von Marktanalyse, Design und Beschaffung bis hin zu Shop-Optimierung und Bestandsüberwachung. Für den diesjährigen Wettbewerb hilft zudem ein spezieller „CoCreate Pitch Agent" den Bewerberinnen und Bewerbern, frühe Produktideen in strukturierte Pitch-Konzepte und umsetzbare Geschäftspläne zu überführen. Weitere Informationen finden Sie auf der Veranstaltungsseite von CoCreate Pitch.

Der CoCreate Pitch ist in diesem Jahr in drei Kategorien unterteilt: „Allgemeine KMU", „0-to-1 Start-up" und „Studierende". Die Kategorie „0-to-1 Start-up" richtet sich an Gründerinnen und Gründer, die Accio Work nutzen, um erste Ideen zum Leben zu erwecken. Sie macht derzeit 65 Prozent aller Bewerbungen aus und verdeutlicht die starke Dynamik unter jungen Unternehmen, die KI einsetzen, um von der Idee über den Prototyp bis zur Markteinführung zu gelangen.

Die vollständigen Wettbewerbsregeln, Teilnahmebedingungen und Einzelheiten zu den Preisen finden Sie auf der offiziellen Website von CoCreate Pitch. Der Veranstalter behält sich die endgültige Auslegung vor.

Hinweise für die Redaktion

1Tijen Onaran ist Unternehmerin, Investorin und eine der einflussreichsten Stimmen der deutschen Wirtschaft. Bekannt für ihre klaren Worte und ihre klare Haltung, ist sie eine gefragte Rednerin, Talkshow- und TV-Gästin sowie Meinungsführerin. Mit ihren Unternehmen berät sie Organisationen und Entscheidungsträger zu Fragen rund um Kommunikation, Markenaufbau und Positionierung. Als Gastgeberin des Videoformats „Mut – der Deutschlandtalk" auf FOCUS online spricht sie mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik über wirtschaftliche und politische Themen. Mit ihrem unternehmerischen Engagement für soziale Herkunft, Vielfalt und Aufstiegschancen in Deutschland wird sie von den Medien zu den 100 einflussreichsten Frauen Deutschlands und den einflussreichsten Stimmen auf LinkedIn gezählt. Als Autorin von SPIEGEL-Bestsellern erreicht sie mit ihren Büchern über Mut und Positionierung ein großes generationenübergreifendes Publikum. Sie engagiert sich in den Kuratorien der Stiftung Lesen und des ZKM, des Zentrums für Kunst und Medien Karlsruhe, und bringt dort ihre Expertise und ihr Netzwerk ein. Für ihre Arbeit wurde sie unter anderem von Medien wie Capital und dem manager magazin ausgezeichnet und erhielt Preise wie den Deutschen Lesepreis, den German Excellence Award und weitere Ehrungen. Sie ist überzeugt: Eine lebendige Demokratie lebt von echter Meinungsvielfalt und eine starke Wirtschaft von starken Köpfen!

2Rio Ferdinand OBE ist ein ehemaliger Fußballspieler von Manchester United und gilt weithin als einer der besten Verteidiger seiner Generation. Er gewann sechs Premier-League-Titel sowie 2008 die UEFA Champions League und vertrat England bei drei Weltmeisterschaften.

Über seine legendäre Fußballkarriere und seine prägende Medienpräsenz hinaus hat sich Rio als versierter und strategisch denkender Geschäftsmann etabliert. Als Präsident von New Era Ingenious, einer Talent- und Kreativagentur mit Schwerpunkt auf von Athleten getragenen Inhalten und Markenpartnerschaften, sowie als globaler Content Creator über seinen digitalen Kanal Rio Ferdinand Presents gestaltet Rio die Zukunft von Sport und Medien weiterhin aktiv mit. Mit Investitionen in eine Reihe erfolgreicher Unternehmen hat er bewiesen, dass seine Fähigkeiten weit über den Fußballplatz hinausreichen. Von Immobilien- und Lifestyle-Marken bis hin zu Technologie und Medien hat er ein vielfältiges Portfolio aufgebaut, das sowohl seinen Geschäftssinn als auch seine Vision widerspiegelt.

Über CoCreate

CoCreate ist die weltweit führende Beschaffungsveranstaltung und bringt globale E-Commerce-Händler, Einzelhändler und Großhändler mit führenden Herstellern und Branchenexperten zusammen. Durch die Förderung persönlicher Zusammenarbeit ermöglicht der Summit Unternehmen, innovative Produkte zu entdecken, Lieferketten zu optimieren und Partnerschaften aufzubauen, die langfristiges Wachstum fördern.

Über Alibaba.com

Alibaba.com wurde 1999 gegründet und ist die führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, die Einkäufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die verschiedene Aspekte des Handels abdecken. Dazu gehören Tools, die Unternehmen dabei helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, sowie Lösungen, die Einkäufer dabei unterstützen, Produkte zu entdecken, Lieferanten zu finden und Bestellungen schnell und effizient online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group (Alibaba International).

Über Accio

Accio ist der Plug-and-Play-KI-Agent für Unternehmen von Alibaba.com, der entwickelt wurde, um die operativen Anforderungen von KMU weltweit zu unterstützen. Er setzt spezialisierte Agenten ein, um komplexe Aufgaben – vom Produktdesign über die Beschaffung bis hin zu Verhandlungen und CRM – in einer einzigen, kontinuierlichen Konversation zu erledigen.

Cision

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