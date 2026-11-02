EQS-News: Wer investiert eigentlich wo? Greiff Research Institut bringt Transparenz in den Dachfondsmarkt

Emittent / Herausgeber: Greiff Research Institut GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Studienergebnisse

Wer investiert eigentlich wo? Greiff Research Institut bringt Transparenz in den Dachfondsmarkt



02.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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Wer investiert eigentlich wo? Greiff Research Institut bringt Transparenz in den Dachfondsmarkt

Neuer Dachfonds-Navigator macht Investmentstrategien, Portfoliozusammensetzungen und Marktpotenziale sichtbar

Freiburg im Breisgau, 2. November 2026 – Welche Dachfonds investieren in bestimmte Anlageklassen oder Marktsegmente? Welche Fonds und Anbieter bevorzugen ihre Manager? Und welche Dachfonds kommen als potenzielle Investoren für eine bestimmte Anlagestrategie infrage? Antworten auf diese Fragen waren bislang nur mit erheblichem Rechercheaufwand zu finden. Mit dem neuen Dachfonds-Navigator hat das Greiff Research Institut deshalb ein Research-Tool entwickelt, das den Dachfondsmarkt transparenter macht und professionellen Marktteilnehmern neue Möglichkeiten für Fondsselektion, Wettbewerbsanalyse und Vertrieb eröffnet.

„Wer wissen will, wie ein Dachfonds tatsächlich investiert, musste sich bislang durch zahlreiche Quellen und einzelne Portfolios arbeiten. Wir wollten diese Informationen nicht nur zusammenführen, sondern daraus ein Werkzeug entwickeln, das konkrete Antworten liefert. Denn entscheidend ist nicht allein, welche Fonds es am Markt gibt, sondern wer in welche Strategien investiert und welche Veränderungen sich daraus ablesen lassen“, sagt Werner Lang, Geschäftsführer des Greiff Research Instituts.

Von der Marktanalyse bis zur gezielten Investorenansprache

Der Dachfonds-Navigator ermöglicht einen detaillierten Einblick in die Portfolios und Anlagestrategien der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Dachfonds. Grundlage der Analysen sind Daten von Morningstar. Um ein möglichst umfassendes Dachfondsuniversum abzubilden, wurden zusätzlich die Fondseinstufungen weiterer Quellen überprüft. Die Analysemöglichkeiten gehen dabei weit über klassische Fondskennzahlen hinaus.

Für Asset Manager und Fondsvertriebe eröffnet das Tool unter anderem die Möglichkeit, gezielt Dachfonds zu identifizieren, die aufgrund ihrer bestehenden Portfolios und Anlageschwerpunkte als potenzielle Investoren für die eigenen Produkte infrage kommen. Statt einer breiten, wenig differenzierten Vertriebsansprache lassen sich damit relevante Zielgruppen systematisch eingrenzen.

Dachfondsmanager, Fondsselektoren und Vermögensverwalter wiederum können Portfolios und Wettbewerber vergleichen, die eingesetzten Zielfonds analysieren und unterschiedliche Investmentstrategien besser beurteilen. Darüber hinaus lassen sich aus der aggregierten Betrachtung des Marktes Trends und Veränderungen ableiten: Welche Fondsgesellschaften gewinnen an Bedeutung? Welche Anlageklassen und Strategien werden stärker nachgefragt? Und wie verändert sich das Anlageverhalten professioneller Fondsselektoren? Solche Erkenntnisse sind auch für Produktentwicklung, Business Development und Finanzmedien von Interesse.

„Mit dem Dachfonds-Navigator wollen wir eine bislang bestehende Informationslücke schließen. Was für den einen Fondsmanager eine wertvolle Grundlage für die Portfolioanalyse ist, kann für einen Asset-Manager ein konkreter Ansatzpunkt im Vertrieb oder für einen Produktentwickler ein Hinweis auf neue Marktpotenziale sein. Unser Anspruch ist es, aus einer Vielzahl von Daten relevante Informationen zu machen, die in der täglichen Praxis tatsächlich weiterhelfen“, so Werner Lang.

Mit dem Dachfonds-Navigator baut das Greiff Research Institut seine Research-Aktivitäten rund um den Dachfondsmarkt weiter aus. Bereits im Mai hatte das Institut mit der Dachfonds-Studie 2026 eine umfassende Analyse dieses Marktsegments veröffentlicht. Der neue Navigator führt diesen Ansatz fort und schafft eine zusätzliche Perspektive auf die Frage, wie professionelle Fondsmanager tatsächlich investieren. Weitere Informationen zu den Funktionen und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des neuen Research-Tools sind unterwww.die-dachfonds-studie.de/dachfonds-navigator/zu finden.

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Über das Greiff Research Institut

Die Greiff Research Institut GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Greiff capital management AG. Das Institut erstellt unabhängige quantitative und qualitative Analysen zu Investmentfonds. Seit 2001 zeichnet es für die Publikation DER FONDS ANALYST verantwortlich, 2024 wurde mit dem Fondsportrait-Magazin FUNDamental ein neues Format etabliert. In der seit 2011 mit der Zeitschrift CAPITAL veröffentlichten Studie zur Aktivität von Fondsmanagern filtern wir die Fonds heraus, die einen stetigen Mehrwert zur Benchmark liefern. Die Ergebnisse der Studiensieger fließen unter anderem in die Portfolios der GreiffSELECT-Vermögensverwaltung ein.

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