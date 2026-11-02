EQS-PVR: PUMA SE: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: PUMA SE
PUMA SE: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

02.11.2026 / 18:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Shijia Ding hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 30. Oktober 2026 folgende Informationen mitgeteilt:

 

Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG

  

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 8. Oktober 2026 habe ich, Shijia Ding, Ihnen gemäß §§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der PUMA SE, PUMA WAY 1, 91074 Herzogenaurach, den ich mittelbar über die ANTA Sports Products Limited und die Ancat Holding GmbH (gemeinsam mit mir „ANTA“) halte, am 7. Oktober 2026 die Schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 % und 25 % überschritten hat, und dass mein mittelbarer Stimmrechtsanteil aus Aktien ca. 29,90 % beträgt, was, bezogen auf eine Gesamtzahl von 148.007.926 Stimmrechten, 44.258.026 mittelbar gehaltenen Stimmrechten entspricht.

Ich mache als Mutterunternehmen im Sinne des § 37 Abs. 1 WpHG hiermit von der Konzernmeldung Gebrauch, wodurch meine Tochterunternehmen von ihrer Meldepflicht befreit sind.

Vor diesem Hintergrund teile ich Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WpHG ergänzend Folgendes mit:

  1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:
    1. Der Erwerb von Stimmrechten an der PUMA SE verfolgt finanzielle und strategische Ziele.
    2. Es besteht keine Absicht seitens ANTA, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der PUMA SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.
    3. ANTA strebt die Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsorgans der PUMA SE an. Darüber hinaus strebt ANTA keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs- und Leitungsorganen der PUMA SE an.
 
  1. ANTA strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der PUMA SE, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik an.
  1. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:

Bei den für den Erwerb von Stimmrechten an der PUMA SE verwendeten Mitteln handelt es sich um Eigenmittel von ANTA.

 

 

Shijia Ding


02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PUMA SE
PUMA WAY 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.puma.com
LEI Code: 529900GRZ2BQY5ZM9N49

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426844  02.11.2026 CET/CEST

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