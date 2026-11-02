Estee Lauder profitiert von ungebrochener Nachfrage nach Hautpflege und Parfüms

02. Nov (Reuters) - ⁠Der US-Kosmetikkonzern Estee Lauder hat dank der robusten Nachfrage nach seinen Hautpflege- und Parfümmarken seine Jahresprognose angehoben. Die Verbraucher, insbesondere wohlhabende und jüngere Zielgruppen, gönnten sich im ersten ‌Quartal des Geschäftsjahres trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit hochwertige Hautpflegeprodukte und Parfüms der Marken Le Labo, Tom Ford oder ⁠Jo Malone. ⁠Das trieb den Umsatz von Estee Lauder um sieben Prozent auf 3,72 Milliarden Dollar nach oben, wie der Konzern am Montag mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet und laut LSEG-Daten im Schnitt einen Anstieg um ‌etwa fünf Prozent erwartet.

Nun prognostiziert der ‌Rivale von L'Oreal und LVMH für das laufende Geschäftsjahr 2026/2027 ein organisches Umsatzwachstum zwischen vier und 5,5 Prozent, statt wie ⁠bisher drei bis fünf Prozent. Auch beim Gewinn ist Estee ‌Lauder optimistischer und rechnet ⁠mit 3,20 bis 3,45 Dollar pro Aktie, verglichen mit der früheren Prognose von 3,10 bis 3,35 Dollar. Konzernchef Stephane de La Faverie führt die Entwicklung ‌auf seine Strategie "Beauty Reimagined" ⁠zurück, die Innovationen und den ⁠Einsatz von KI beschleunigen, aber auch die Betriebsabläufe straffen und Kosten durch einen Abbau von Stellen senken soll. "Das Wachstum beschleunigt sich, die Rentabilität steigt deutlich an, und die Auswirkungen von 'Beauty Reimagined' werden in unserem gesamten Geschäft immer deutlicher", erklärte de La Faverie.

(Bericht von Anuja Bharat Mistry, bearbeitet von Sabine Wollrab, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)