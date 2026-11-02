Euronext-Chef Boujnah kündigt Rücktritt an
Frankfurt, 02. Nov (Reuters) - Der Börsenbetreiber Euronext steht vor einem Führungswechsel. Der langjährige Chef Stephane Boujnah werde sein Amt im Mai 2027 aufgeben, teilte das Unternehmen am Montag mit. Sein Nachfolger werde David Knibbe, der derzeitige Chef des niederländischen Finanzdienstleisters NN Group. Er solle auf der Euronext-Hauptversammlung am 20. Mai nominiert werden.
NN Group teilte parallel dazu mit, dass Tjeerd Bosklopper dem scheidenden Knibbe als Unternehmenschef nachfolgen werde. Bosklopper, der aktuell das niederländische Geschäft verantwortet, werde am 1. März 2027 zum designierten Vorstandsvorsitzenden ernannt. Die Amtsgeschäfte übernehme er offiziell nach der NN-Hauptversammlung am 12. Mai.
(Bericht von Jakob Van Calster; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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