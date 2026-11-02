Euronext-Chef Boujnah kündigt Rücktritt an

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠02. Nov (Reuters) - Der Börsenbetreiber Euronext steht vor einem Führungswechsel. Der langjährige Chef Stephane Boujnah ‌werde sein Amt im Mai 2027 aufgeben, teilte das Unternehmen ⁠am ⁠Montag mit. Sein Nachfolger werde David Knibbe, der derzeitige Chef des niederländischen Finanzdienstleisters NN Group. Er solle auf der Euronext-Hauptversammlung ‌am 20. Mai nominiert ‌werden.

NN Group teilte parallel dazu mit, dass Tjeerd Bosklopper ⁠dem scheidenden Knibbe als Unternehmenschef nachfolgen werde. ‌Bosklopper, der ⁠aktuell das niederländische Geschäft verantwortet, werde am 1. März 2027 zum designierten Vorstandsvorsitzenden ‌ernannt. Die ⁠Amtsgeschäfte übernehme er ⁠offiziell nach der NN-Hauptversammlung am 12. Mai.

(Bericht von Jakob Van Calster; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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