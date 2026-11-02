Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.11.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungDividenden-AristokratenLuxusgüterCybersecurityKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 02. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Aehr Test SystemsBericht 1. Quartal 2027
Amadeus FiReBericht 3. Quartal 2026
AppleBericht Geschäftsjahr 2026
Capital SouthwestBericht 2. Quartal 2027
Check Point SoftwareBericht 3. Quartal 2026
Cipher Digital (ehem. Cipher Mining)Bericht 3. Quartal 2026
CloroxBericht 1. Quartal 2027
Estée LauderBericht 1. Quartal 2027
ON SemiconductorBericht 3. Quartal 2026
PalantirBericht 3. Quartal 2026
ProgressiveBericht 3. Quartal 2026
Realty IncomeBericht 3. Quartal 2026
Recursion PharmaceuticalsBericht 3. Quartal 2026
Tempus AIBericht 3. Quartal 2026
Vertex PharmaceuticalsBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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