Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.11.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 02. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aehr Test Systems
|Bericht 1. Quartal 2027
|Amadeus FiRe
|Bericht 3. Quartal 2026
|Apple
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Capital Southwest
|Bericht 2. Quartal 2027
|Check Point Software
|Bericht 3. Quartal 2026
|Cipher Digital (ehem. Cipher Mining)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Clorox
|Bericht 1. Quartal 2027
|Estée Lauder
|Bericht 1. Quartal 2027
|ON Semiconductor
|Bericht 3. Quartal 2026
|Palantir
|Bericht 3. Quartal 2026
|Progressive
|Bericht 3. Quartal 2026
|Realty Income
|Bericht 3. Quartal 2026
|Recursion Pharmaceuticals
|Bericht 3. Quartal 2026
|Tempus AI
|Bericht 3. Quartal 2026
|Vertex Pharmaceuticals
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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