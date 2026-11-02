Partnerschaft in China

Fresenius sichert sich bis zu 37 neue Nachahmer-Medikamente

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Homepage Fresenius
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

(Reuters) - Der Gesundheitskonzern Fresenius drückt beim Ausbau seines Geschäfts mit biotechnologisch hergestellten Nachahmerpräparaten (Biosimilars) aufs Tempo. Über eine Entwicklungspartnerschaft mit dem chinesischen Auftragsfertiger WuXi Biologics sichert sich der Dax-Konzern in den kommenden ‌zehn Jahren den Zugriff auf bis zu 37 neue Biosimilar-Kandidaten, wie Fresenius am Montag mitteilte.

Das Portfolio von derzeit 29 ⁠vermarkteten und ⁠in der Entwicklung befindlichen Molekülen soll so auf bis zu 66 anwachsen. Fresenius zielt dabei auf Originalpräparate ab, die derzeit ein Marktvolumen von mehr als 370 Milliarden Euro repräsentieren. Nach eigenen Angaben ist es der bislang größte Vertrag dieser ‌Art in der Branche.

Fresenius behält die ‌weltweiten Vermarktungsrechte für die künftigen Produkte und bezahlt WuXi für die Entwicklungsarbeit. Neue Schulden will der Konzern dafür nicht machen, die Kosten ⁠sollen aus dem laufenden Geschäft gedeckt werden. Finanzielle Details zu ‌dem Deal nannte Fresenius nicht.

Vorstandschef ⁠Michael Sen setzt damit seine Ankündigung aus dem Sommer um, die gestiegene Finanzkraft in Partnerschaften und Forschung zu stecken. Biosimilars waren zuletzt der Wachstumstreiber der Bad Homburger. ‌Erst im Oktober hatte Fresenius ⁠den spanischen Biosimilar-Spezialisten mAbxience komplett ⁠übernommen. Dessen Fabriken könnten künftig auch die Produktion der neuen WuXi-Wirkstoffe übernehmen.

Die bisherigen Finanzziele für das laufende Jahr sowie die Biopharma-Ziele für 2030 bestätigte das Unternehmen. Durch den WuXi-Auftrag dürften die langfristigen Ziele für die Sparte jedoch deutlich steigen. Zunächst wollen sich die Partner auf Nachahmerversionen des Krebsmittels Polivy sowie des Augenmedikaments Tepezza konzentrieren.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fresenius

Das könnte dich auch interessieren

Pharmakonzern
Astrazeneca legt stärker zu als gedacht30. Okt. · dpa-AFX
Astrazeneca legt stärker zu als gedacht
US-Pharmakonzern
Lilly hebt ein weites Mal das Umsatzziel29. Okt. · dpa-AFX
Lilly hebt ein weites Mal das Umsatzziel
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"29. Okt. · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen