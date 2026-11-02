Ifo: Deutschland ist noch nicht gut auf den KI-Boom vorbereitet

Berlin, 02. ⁠Nov (Reuters) - Deutschland fehlen nach Ansicht des Ifo-Instituts wichtige Voraussetzungen, um das Wachstumspotenzial Künstlicher Intelligenz auszuschöpfen. "Die Hightech-Branche ist noch zu klein und die Verwaltung ist zu wenig digitalisiert", sagte Ifo-Experte Oliver Falck am Montag zu einer Analyse des Münchner ‌Wirtschaftsforschungsinstituts. "Und das Bildungssystem passt sich nicht schnell genug an die Veränderungen durch KI an", fügte der Leiter des Ifo-Zentrums für Innovationsökonomik und digitale ⁠Transformation hinzu.

Beim ⁠zweitägigen Digitalgipfel der Bundesregierung kommen ab Montag Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen, um sich über Künstliche Intelligenz (KI), Cybersicherheit und digitale Souveränität auszutauschen.

Der IKT-Sektor (Informations- und Kommunikationstechnologien) trägt laut Ifo nur 4,6 Prozent zur Bruttowertschöpfung in Deutschland bei. Damit liege der Anteil im unteren EU-Mittelfeld. Bei IKT-Dienstleistungen ‌importierte Deutschland demnach 2025 Leistungen im Wert von ‌elf Milliarden Dollar mehr, als es exportierte. "Kein anderes EU-Land ist im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie stärker vom Ausland abhängig als Deutschland", sagte Ifo-Forscher Christian Pfaffl.

IFO: ⁠MANGELNDES WISSEN, KI-ANWENDUNGEN PRODUKTIV ZU NUTZEN

Kaum Fortschritte gibt es nach der Ifo-Analyse im ‌Auftrag der Industrie- und Handelskammer für ⁠München und Oberbayern auch bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung – obwohl gerade sie mithilfe von KI und der umfangreich vorhandenen Verwaltungsdaten Bürgern und Unternehmen bessere Dienstleistungen anbieten könnte. So stecke Deutschland etwa ‌bei dem Bereitstellen vorausgefüllter Formulare noch ⁠in der Experimentierphase, während dies in ⁠Nachbarländern wie den Niederlanden, Dänemark, Polen oder Österreich längst weitgehend umgesetzt sei, hieß es.

Ein weiteres Problem sehen die Ifo-Forschenden im Bildungsbereich: Bei Kompetenzen über dem Grundniveau liegt Deutschland unter dem EU-Durchschnitt. Rund 40 Prozent der Achtklässler erreichen nicht Stufe 2 der Computer- und Informationskompetenz. "KI-Anwendungen verbreiten sich rasant, aber zu vielen fehlt das Wissen, sie produktiv zu nutzen", erklärte Falck. Mangelnde Fachkompetenz sei der häufigste Grund, warum Unternehmen geplante KI-Projekte ⁠nicht umsetzten.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)