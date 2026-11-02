Was bewegt die Aktie?

Intel steigert den Quartalsumsatz gegenüber dem Vorjahr um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie wächst um 126 Prozent auf 0,52 Dollar und übertrifft die erwarteten 0,40 Dollar deutlich. Beim Umsatz fällt der Vorsprung gegenüber den Erwartungen mit rund 20 Millionen Dollar wesentlich kleiner aus.

Für das nächste Quartal erwartet Intel einen Umsatz zwischen 15 und 16 Milliarden Dollar. Dem steht eine Markterwartung von 17 Milliarden Dollar gegenüber: Selbst das obere Ende der Prognosespanne liegt darunter. Auch bei der Bruttomarge fällt der Ausblick schwach aus: Intel stellt 38 Prozent gegenüber erwarteten rund 43 Prozent in Aussicht.

Ein wesentlicher Belastungsfaktor ist das für Intel wichtige Geschäft mit Personalcomputern (PCs). Die Kunden bauen weiterhin ihre Lagerbestände ab; dieser Prozess dürfte mindestens bis ins erste Halbjahr 2027 dauern. Gleichzeitig erhöhen hohe Speicherpreise die Preise für PCs und führen dazu, dass Kunden ihre Geräte später austauschen oder erneuern.

Im Geschäft mit der Chipfertigung, dem Foundry-Bereich, steigt der Umsatz um 58 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar. Diese Summe umfasst allerdings auch konzerninterne Umsätze, was bei der Bewertung des Wachstums zu berücksichtigen ist. Das Rechenzentrumsgeschäft bleibt ein wesentlicher Wachstumstreiber, überzeugt die Anleger angesichts der übrigen Belastungen aber derzeit wenig.

Mehrere Banken reagieren mit niedrigeren Kurszielen auf die Entwicklung bei Intel. Roth Capital stuft die Aktie von Kaufen auf Neutral herab und senkt das Kursziel von 120 auf 70 Dollar. JP Morgan reduziert das Ziel von 85 auf 80 Dollar. Die Kürzungen begleiten einen Kursrückgang, bei dem die schwache Prognose auf eine weiterhin hohe Bewertung trifft.

Charttechnik

Die Aktie eröffnet am Freitag bei 69 Dollar und damit deutlich unter den vorherigen Zwischentiefs bei rund 81 Dollar. Auf die große Abwärtskurslücke folgt weiterer Verkaufsdruck im Tagesverlauf. Ein zuvor bei rund 81 Dollar gesetzter Stopp führt dadurch erst zum Eröffnungskurs von 69 Dollar zur Ausführung.

Martins Einschätzung

Der schwache Ausblick wiegt für die Aktie derzeit schwerer als die deutliche Verbesserung der abgeschlossenen Quartalszahlen. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von 42 steht zugleich für eine weiterhin hohe Bewertung. Angesichts dieser Kombination ist Abwarten bei neuen Positionen angebracht.