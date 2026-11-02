IRW-News: ACCESS Newswire: Aer Lingus und MTech Mobility nehmen ein Technologieprogramm für die Bodenabfertigung an drei irischen Flughäfen in Betrieb

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Aer Lingus und MTech Mobility nehmen ein Technologieprogramm für die Bodenabfertigung an drei irischen Flughäfen in Betrieb

Freihändige Scan- und Kommunikationslösung nun an den Flughäfen Dublin, Cork und Shannon voll einsatzfähig

WEXFORD, IRLAND / ACCESS Newswire / 2. November 2026 / Aer Lingus und MTech Mobility haben eine neue, mobilitätsbasierte Lösung für freihändiges Scannen und Kommunizieren bei der Bodenabfertigung von Flugzeugen an den Flughäfen Dublin, Cork und Shannon eingeführt. Das Programm ist an allen drei Standorten vollständig im Einsatz.

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Das Programm wurde rund um drei operative Ziele entwickelt, die sich Aer Lingus gesetzt hatte: ein schnelleres und genaueres Scannen von Gepäck, bei dem die Hände der Mitarbeiter frei bleiben, um das Gepäck zu bewegen; ein einziges Gerät, das sowohl als Scanner als auch als Echtzeit-Kommunikationskanal für das Bodenteam dient; und den Mitarbeitern persönlich zugeordnete Geräte, wodurch das seit Langem bestehende Problem des Verlusts gemeinsam genutzter Ausrüstung zwischen den Schichten beseitigt wird.

Unsere Bodenteams arbeiten in einem der anspruchsvollsten Umfelder der Branche. Unser Fokus bei Aer Lingus liegt auf operativer Resilienz, Effizienz und Beständigkeit, und wir brauchten einen Partner, der dies verstand, bevor er eine Lösung vorschlug - einen, der das Programm vom ersten Tag an eigenverantwortlich betreute und nicht nur Hardware lieferte. MTech hat genau das geleistet.

- Adrian Dunne, Chief Operations Officer, Aer Lingus

MTech wurde aufgrund seiner Erfolgsbilanz bei der Konzeption und Umsetzung umfassender Mobilitätsprogramme für den Flugbetrieb ausgewählt, die über die bloße Bereitstellung von Geräten hinausgehen. Das Unternehmen besuchte vor der Erarbeitung einer Lösung die Flughäfen, an denen Aer Lingus tätig ist, und beriet sich direkt mit den Gepäckabfertigern, um die Anforderungen an das Konzept an die realen Arbeitsbedingungen anzupassen. In Zusammenarbeit mit Samsung entwickelte das Team von MTech eine Lösung, die alle von der Fluggesellschaft festgelegten Anforderungen erfüllte - und sogar einige, die nicht ausdrücklich genannt worden waren.

MTech verwaltet das gesamte Programm im Rahmen eines einzigen Servicevertrags - Gerätebeschaffung, Konfiguration, Bereitstellung, täglicher Support sowie Reparatur und Austausch vor Ort - und entlastet so die IT- und Bodenbetriebsteams der Fluggesellschaft von den Koordinationsaufwänden, die normalerweise auf sie entfallen.

Im Bodenbetrieb der Luftfahrt gibt es kaum Spielraum für Technologieausfälle. Aer Lingus wollte die Gewissheit, dass etwaige Probleme behoben werden, bevor sie zu einem betrieblichen Problem werden. Da das System nun an allen drei Flughäfen in Betrieb ist, bieten wir genau das.

- Rodney Moore, General Manager, EMEA, MTech Mobility

Über MTech Mobility

MTech ist ein Unternehmen für Lösungsintegration und KI-Befähigung. Wir entwerfen, integrieren, implementieren und betreuen die mobile Technologie, die hinter dem Kundenerlebnis von Marken in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel, Unterhaltung, Reisen und Gesundheitswesen steht, und stellen Geräte, Software, Zahlungslösungen, Partner und Dienstleistungen als ein einheitliches System bereit. MTech ist nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziert und ein zertifiziertes Minority Business Enterprise.

Medienkontakt

Owen Wild

VP Marketing | MTech Mobility

owen.wild@mtechmobility.com

+1 305 804 1166

QUELLE: MTech

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