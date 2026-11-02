IRW-News: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera beginnt mit erstem, 1.500 m umfassendem Diamantbohrprogramm auf dem Seltenerdmetall-Niob-Projekt Schryburt Lake in Ontario und gibt den Stichtag für die 6:1-Aktienkonsolidierung bekannt

IRW-PRESS: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera beginnt mit erstem, 1.500 m umfassendem Diamantbohrprogramm auf dem Seltenerdmetall-Niob-Projekt Schryburt Lake in Ontario und gibt den Stichtag für die 6:1-Aktienkonsolidierung bekannt

Edmonton, Alberta / 2. November 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass am 22. Oktober 2026 Diamantbohrungen auf dem Seltenerdmetall-Niob-Projekt Schryburt Lake (das Projekt) im Nordwesten von Ontario begonnen haben. Das Programm ist das erste jemals auf dem Projekt durchgeführte Diamantbohrprogramm und umfasst etwa 1.500 m in drei NQ-Schrägbohrlöchern, die konzipiert wurden, um die oberflächennahen Projektionen rohrförmiger magnetischer Anomalien zu erproben, die unterhalb der Ziele Blue Jay, Starling und Blackbird modelliert wurden.

Höhepunkte

· Bohrungen haben begonnen: Forage Fusion Drilling Ltd. begann am 22. Oktober 2026 mit den Bohrungen. Dies ist das erste Diamantbohrprogramm auf dem Projekt und die ersten Bohrungen jeglicher Art, seitdem im Jahr 1977 sechs oberflächennahe Erkundungsbohrlöcher auf insgesamt 293 m abgeschlossen wurden.

· Konzipiert zur Erprobung: Drei NQ-Schrägbohrlöcher mit einer jeweiligen Bohrlochlänge von etwa 500 m, was einer Länge von insgesamt etwa 1.500 m entspricht, bei den Zielen Blue Jay, Starling und Blackbird.

· Lokale Beteiligung: Das zwölfköpfige Feldpersonal umfasst Mitglieder der Nibinamik First Nation und arbeitet im Rahmen der am 8. Oktober 2026 bekannt gegebenen Explorationsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und der Nibinamik First Nation (die Explorationsvereinbarung).

· Weiterentwicklung des Earn-in: Die Programmausgaben dienen der Erfüllung der Ausgabenbedingung in Höhe von 1,5 Millionen CAD der ersten Option der JV-Optionsvereinbarung (wie unten definiert), durch die Canamera eine Beteiligung von zunächst 51 % am Projekt erwerben kann.

Dies ist das erste Diamantbohrprogramm, das jemals bei Schryburt Lake durchgeführt wurde, und das erste Mal seit fast 50 Jahren, dass ein Bohrgerät im Karbonatitkomplex von Schryburt Lake (der Komplex) im Einsatz ist, sagte Brad Brodeur, Chief Executive Officer von Canamera. Die Bohrlöcher, die wir bohren, spiegeln das Zusammenwirken zweier Ansätze wider: der bewährten Grundlagenarbeit aus Prospektion, Kartierungen, Probenahmen und geophysikalischen Untersuchungen sowie der KI-gestützten Modellierung von ExploreTech, die wir zur Positionierung der Bohrlöcher eingesetzt haben. Mit Mitgliedern der Nibinamik First Nation im Team und den an die Oberfläche geförderten Bohrkernen ist dies ein Meilenstein für das Unternehmen und für das Projekt, und wir freuen uns darauf zu sehen, was der Komplex birgt.

Bohrprogramm

Das Programm umfasst drei NQ-Schräg-Diamantbohrlöcher mit einer jeweiligen Bohrlochlänge von etwa 500 m, was einer Gesamtlänge von etwa 1.500 m entspricht, bei den Zielen Blue Jay, Starling und Blackbird bei einem Budget von etwa 1,7 Millionen CAD. Die magnetische Inversionsmodellierung wandelt luftgestützte Magnetfeldvermessungsdaten in ein dreidimensionales Modell der Verteilung von magnetischem Gestein unterhalb der Oberfläche um. Bei Schryburt Lake hat diese Modellierung rohrförmige magnetische Anomalien unterhalb des Komplexes definiert, die sich von etwa 600 m bis zu über 1.000 m unterhalb der Oberfläche erstrecken. Die aktuellen Bohrlöcher wurden konzipiert, um die oberflächennahen Projektionen dieser Anomalien zu erproben.

Die Bohrlochstandorte wurden anhand historischer Explorationsdaten, der magnetischen Inversionsmodellierung sowie radiometrischer und Oberflächenprobenahmeergebnisse ausgewählt und die Arbeiten zur Bohrzielermittlung wurden von ExploreTech durchgeführt, das das Unternehmen im Mai 2026 beauftragt hatte.

Das Programm ist im Rahmen der dreijährigen Explorationsgenehmigung (die Explorationsgenehmigung) genehmigt, die vom Energie- und Bergbauministerium von Ontario ausgestellt wurde (gültig vom 10. September 2026 bis zum 9. September 2029) und die mechanisierte Diamantbohrungen an bis zu 19 Bohrstandorten erlaubt. Die Analyseergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie eingetroffen sind und von der qualifizierten Person des Unternehmens überprüft wurden.

Programmteam

Warren Robb, P.Geo., Vice President Exploration von Canamera und der im Rahmen der Explorationsgenehmigung benannte Qualified Supervisor, beaufsichtigt das Programm. Das Unternehmen hat die Nemo Resource Group mit der Verwaltung der Programmlogistik unter der Leitung von Ben Kuzmich, M.Sc., P.Geo. (Ont.), Geschäftsführer der Nemo Resource Group, beauftragt. Bayside Geoscience Inc. aus Thunder Bay, Ontario, führt das Programm im Auftrag von Nemo durch, wobei ein Bayside-Geologe am Standort anwesend ist. Die Bohrungen werden von Forage Fusion Drilling Ltd. aus Hawkesbury, Ontario, durchgeführt. Das zwölfköpfige Feldpersonal, das auch Mitglieder der Nibinamik First Nation umfasst, ist in einer nahegelegenen Lodge untergebracht und wird per Helikopter unterstützt.

Das Projekt befindet sich auf den traditionellen Heimatgebieten der Nibinamik First Nation, einer Anishinaabe-Gemeinschaft in Summer Beaver, Ontario, die den Vertrag Nr. 9 unterzeichnet hat.

Abbildung 1: Geplante Bohrstandorte bei Schryburt Lake

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Über das Projekt Schryburt Lake

Das Projekt Schryburt Lake besteht aus 252 nicht patentierten Bergbauclaims mit einer Größe von etwa 4.947 ha, die sich nordnordöstlich von Pickle Lake im Distrikt Kenora, Ontario, befinden. Das Projekt beherbergt den Komplex, eine Karbonatitintrusion aus dem Mesoproterozoikum, die auf etwa 1.145 Ma datiert wird, mit Karbonatit- und Silikokarbonatitphasen, die sich über einen kartierten Durchmesser von etwa 3,3 km erstrecken. Es wurden fünf Zielgebiete identifiziert: Blue Jay, Goldfinch, Starling, Blackbird und Hummingbird.

Im Rahmen einer Joint-Venture-Optionsvereinbarung (die JV-Optionsvereinbarung) vom 14. November 2025 mit Dixon Metals (Ontario) Corporation und Bindi Metals Limited (ASX: BIM) kann Canamera im Rahmen eines dreistufigen Earn-in, das Ausgaben in Höhe von insgesamt 9,0 Millionen CAD erfordert, eine Beteiligung von bis zu 90 % am Projekt erwerben. Das Projekt unterliegt einer NSR-Royalty in Höhe von 1,0 % zugunsten der ursprünglichen Verkäufer. Weitere Details sind dem technischen Bericht des Unternehmens über das Projekt zu entnehmen, der gemäß NI 43-101 (wie nachstehend definiert) erstellt wurde, den Titel NI 43-101 Technical Report on the Schryburt Lake Project trägt, den Stichtag 15. April 2026 aufweist, von J. Garry Clark, P. Geo., von Clark Exploration Consulting Inc. erstellt wurde und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), Vice President Exploration von Canamera Energy Metals Corp. und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft und genehmigt. Herr Robb ist im Sinne von NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Aktienkonsolidierung

Bezugnehmend auf seine Pressemitteilung vom 14. September 2026 gibt das Unternehmen bekannt, dass es vorbehaltlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die CSE) beabsichtigt, seine Stammaktien (die Aktien) im Verhältnis einer (1) neuen konsolidierten Aktie für jeweils sechs (6) unkonsolidierte Aktien zu konsolidieren (die Konsolidierung), wobei der Stichtag der 6. November 2026 ist (der Stichtag). Es ist davon auszugehen, dass die Aktien am oder um den 6. November 2026 (das Wirksamkeitsdatum) bei Börseneröffnung auf konsolidierter Basis an der CSE gehandelt werden.

Infolge der Konsolidierung werden am Wirksamkeitsdatum insgesamt etwa 25.516.517 Aktien ausgegeben und im Umlauf sein, vorbehaltlich von Rundungsanpassungen. Es werden keine Bruchteile von Aktien ausgegeben und jeder nach der Konsolidierung verbleibende Aktienbruchteil wird auf die nächste ganze Zahl gerundet. Der Ausübungspreis und die Anzahl der bei Ausübung der ausstehenden Warrants und Aktienoptionen des Unternehmens auszugebenden Aktien werden gemäß ihren jeweiligen Bedingungen anteilsmäßig angepasst. Der Name des Unternehmens wurde nicht geändert und das Börsenkürzel lautet weiterhin EMET. Die neue CUSIP-Nummer für die konsolidierten Aktien lautet 13711A209 (ISIN: CA13711A2092).

Die Konsolidierung wird auf Push-out-Basis durchgeführt. Eingetragene Aktionäre, deren Aktien durch eine Bestandsmitteilung des Direct Registration Systems (DRS) nachgewiesen werden, sowie nicht eingetragene Aktionäre, die Aktien über einen Broker oder einen anderen Vermittler besitzen, erhalten eine automatische Anpassung ihrer Bestände zur Berücksichtigung der Konsolidierung und müssen keine Maßnahmen ergreifen.

Eingetragene Aktionäre, die physische Aktienzertifikate besitzen, erhalten ein Einreichungsschreiben vom Transferagenten des Unternehmens, National Securities Administrators Ltd. (firmierend als Endeavor Trust Corporation), mit Anweisungen zum Umtausch ihrer unkonsolidierten Aktienzertifikate in DRS-Bescheinigungen, die die ihnen zustehenden konsolidierten Aktien repräsentieren. Eine Kopie des Einreichungsschreibens ist auch unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Bis zur Einreichung gilt jedes Aktienzertifikat, das unkonsolidierte Aktien repräsentiert, als Nachweis der Anzahl konsolidierter Aktien, auf die der Inhaber infolge der Konsolidierung Anspruch hat.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Seltenerdmetalle mit einem wachsenden Projektportfolio in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von ionischen Ton-REE-Projekten in Brasilien sowie von Vorkommen kritischer Mineralien in Nordamerika, um die Unabhängigkeit der westlichen Lieferkette für Seltenerdmetalle zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

www.canamerametals.com

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: der Durchführung, des Umfangs, des Budgets, der Ziele und des Abschlusses des Bohrprogramms des Unternehmens im Projekt Schryburt Lake; der Anzahl, Länge, Ausrichtung und Ziele der geplanten Bohrlöcher; der Untersuchung der oberflächennahen Projektionen modellierter magnetischer Anomalien; der Interpretation und Bedeutung historischer Explorationsdaten, magnetischer Inversionsmodelle, radiometrischer Ergebnisse und Oberflächenproben sowie der Arbeiten zur Festlegung von Bohrzielen; die erwartete Anrechnung der Programmausgaben auf die erste Optionsausgabenbedingung im Rahmen der JV-Optionsvereinbarung; die Fähigkeit und Absicht des Unternehmens, eine Beteiligung am Projekt zu erwerben; die Beziehung des Unternehmens zur Nibinamik First Nation und die Beteiligung der Community am Programm; das Potenzial für eine Mineralisierung mit Seltenerdmetallen und Niob im Projekt; den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ergebnisse; sowie die Aktienzusammenlegung, einschließlich des Erhalts der Genehmigung durch die CSE, des Stichtags, ihres Abschlusses und ihres Wirksamwerdens am Wirksamkeitsdatum, der Anzahl der nach der Aktienzusammenlegung auszugebenden und im Umlauf befindlichen Aktien sowie des Umtauschs der vor der Aktienzusammenlegung ausgestellten Aktienzertifikate.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, betrieblichen, geologischen, regulatorischen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Rechte an den betreffenden Konzessionsgebieten aufrechterhalten wird und die Bestimmungen der Explorationsgenehmigung, der Explorationsvereinbarung und des Optionsvertrags einhält; dass Wetter, Bodenverhältnisse, die Verfügbarkeit von Hubschraubern und der Zugang zum Standort die Fortsetzung der Bohrungen ermöglichen; dass Auftragnehmer, Ausrüstung, Verbrauchsmaterialien, Unterkünfte und qualifiziertes Personal zu akzeptablen Bedingungen verfügbar bleiben; dass das Unternehmen über ausreichendes Working Capital verfügt, um das Programm abzuschließen; dass die geplanten Bohrlöcher in den derzeit vorgesehenen Längen und zu den derzeit veranschlagten Kosten fertiggestellt werden können; dass die historischen Daten sowie die geologischen, geophysikalischen, geochemischen und modellbasierten Interpretationen, die zur Definition der Ziele herangezogen wurden, zuverlässig sind; dass die CSE die Konsolidierung genehmigen wird; dass die Konsolidierung wie vorgesehen zum Stichtag wirksam wird; und dass das Unternehmen konstruktive Beziehungen zur Nibinamik First Nation, zu staatlichen Behörden, Auftragnehmern und anderen Stakeholdern aufrechterhalten wird.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Informationen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Änderungen hinsichtlich des Umfangs, der Auslegung oder der Kosten des Bohrprogramms; Verzögerungen, Aussetzungen oder frühzeitige Beendigung aufgrund von Wetterbedingungen, Vereisung, Zugangsproblemen, Hubschrauberproblemen, Ausrüstungsproblemen, Problemen mit Auftragnehmern, Personal, Sicherheit oder anderen betrieblichen Einschränkungen; Kostensteigerungen und unvorhergesehene Ausgaben; die Unfähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Zulassungen, Finanzierungen oder Rechte an den Konzessionsgebieten aufrechtzuerhalten; die Unfähigkeit, die Ausgabenanforderungen oder andere Bedingungen gemäß der Optionsvereinbarung zu erfüllen; die Möglichkeit, dass bei den Bohrungen keine Mineralisierung durchschnitten wird oder dass keine Mineralisierung mit dem erwarteten Gehalt, der erwarteten Mächtigkeit, Kontinuität oder Bedeutung durchschnitten wird; die Möglichkeit, dass modellierte magnetische Anomalien keine Mineralisierung widerspiegeln; Unsicherheiten hinsichtlich der Genauigkeit und Interpretation historischer Daten, Modellierungen und anderer Explorationsinformationen, einschließlich probabilistischer Zielmodelle; den vorläufigen Charakter der Explorationsziele und das Fehlen einer Mineralressourcenschätzung für das Projekt; Veränderungen in den Beziehungen des Unternehmens zur Nibinamik First Nation oder anderen indigenen Gemeinschaften; regulatorische, umweltbezogene, gesundheits- und sicherheitsbezogene Risiken sowie Risiken in Bezug auf Eigentumsrechte und Dritte; nachteilige Veränderungen der Preise für Seltenerdmetalle und Niob, der Marktnachfrage, der Kapitalmärkte oder der allgemeinen wirtschaftlichen Lage; das Ausbleiben der Genehmigung der Konsolidierung durch die CSE; Verzögerungen bei der Konsolidierung oder deren Nichtdurchführung wie vorgesehen; sowie sonstige Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind. Die Leser werden auf die Risikofaktoren verwiesen, die in den jüngsten Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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