IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen erhält die Genehmigung die endgültige Vereinbarung mit RoboticsCo

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen erhält die Genehmigung die endgültige Vereinbarung mit RoboticsCo

VANCOUVER, B.C., 2. November 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) hat die Genehmigung der TSX Venture Exchange für den Erwerb einer 60%igen Beteiligung an Exodus Actuation Solutions Inc. (RoboticsCo) erhalten. RoboticsCo verfügt über ein Portfolio an Patenten und damit zusammenhängendem geistigem Eigentum (IP), das sich auf fortschrittliche Aktuatoren-, Getriebe-, Motor- und Robotiktechnologien konzentriert. RoboticsCo besitzt bzw. lizenziert 26 erteilte Patente und 10 Patentanmeldungen, die seine Produktreihen im Bereich Aktuatorgetriebe und Hochleistungsmotoren abdecken. Diese Technologien wurden von Robotik-, Automobil- und Verpackungsunternehmen rund um den Globus getestet und erfolgreich eingesetzt.

Die Technologien von RoboticsCo sind auf wesentliche Leistungsanforderungen in den schnell wachsenden Robotik- und Automatisierungsmärkten ausgerichtet, darunter höhere Geschwindigkeit, Drehmomentdichte, Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit, bei gleichzeitiger Verringerung des Energieverbrauchs, der Baugröße, der Geräuschentwicklung und der Gesamtsystemkosten. Die fortschrittlichen Antriebs- und Getriebekonstruktionen zielen darauf ab, die Reibung zu verringern, den Wirkungsgrad und die Rücktreibbarkeit (Backdrivability) zu verbessern sowie sanftere, natürlichere Roboterbewegungen zu ermöglichen. Die Plattform hat umfangreiche Entwicklungs- und Testphasen durchlaufen. Mehr als 500 Motoren und Getriebe wurden hergestellt und ausgeliefert. Positive Kundenrückmeldungen belegen Leistungsverbesserungen und das Potenzial für neue Robotikanwendungen.

Zu den Einsatzbereichen zählen humanoide und industrielle Robotik, Roboterarme und Manipulatoren, kollaborative Roboter, automatisierte Fertigung und Montage, Materialhandhabung, Verpackungs- und Fördersysteme, präzise Bewegungssteuerung sowie weitere Anwendungen, die kompakte, leistungsstarke und energieeffiziente Aktuatorsysteme erfordern.

Der globale Markt für Robotik und Automatisierungsaktuatoren wird laut Prognosen von The Business Research Company von 32,89 Milliarden US$ im Jahr 2025 auf 67,68 Milliarden US$ im Jahr 2030 wachsen; dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,6 %. Angetrieben wird dieses Wachstum durch den zunehmenden Einsatz von Robotik und Automatisierung in der Fertigung, der Logistik, dem Gesundheitswesen und anderen Branchen, woraus sich bedeutende Chancen für fortschrittliche Aktuator-, Getriebe- und Motortechnologien ergeben. (https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/robotics-and-automation-actuators-global-market-report?utm_source=chatgpt.com)

Im Rahmen der Transaktion wird das Unternehmen eine 60%ige Beteiligung an RoboticsCo erwerben, indem es zwei Millionen Stammaktien begibt und vorbehaltlich einvernehmlich vereinbarter Budgets 2 Millionen US$ in die Weiterentwicklung der Technologie von RoboticsCo bis zur Marktreife investiert. Sowohl die Aktienausgabe als auch die Investition erfolgen in mehreren Tranchen. Im Zusammenhang mit der Transaktion wird das Unternehmen 523.475 Stammaktien als Vermittlungsprovision an einen unabhängigen Dritten ausgeben.

Über First Humanoid Corp. (FirstHumanoid.com)

First Humanoid Corp. konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Robotik, autonomer Systeme und KI-fähiger Technologien. Die Strategie von First Humanoid umfasst Roboter- und unbemannte Plattformen, darunter humanoide Roboter, unbemannte Bodenfahrzeuge und Drohnentechnologien, mit potenziellen Anwendungsbereichen in den Bereichen industrielle Automatisierung, Logistik, kritische Infrastruktur, Sicherheit, Verteidigung und Fernbetrieb. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, intelligente Robotersysteme zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die fortschrittliche Mobilität, künstliche Intelligenz, autonome Navigation und damit verbundene Technologien für den Einsatz in komplexen und anspruchsvollen Umgebungen vereinen.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Standorten in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb (FCEV) entwickelt und gebaut. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben insgesamt 6.000 km an Testfahrten absolviert und mit einer einzigen Betankung eine Reichweite von über 630 km erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Im Namen des Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman & Chief Executive Officer

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

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