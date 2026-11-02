IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna stößt auf 1,9 g/t Gold über 64 Meter und bestätigt damit eine ausgedehnte Goldmineralisierung bei Kabewest im Rahmen des Bambadji-Projekts im Senegal

IRW-PRESS: Fortuna Mining Corp. : Fortuna stößt auf 1,9 g/t Gold über 64 Meter und bestätigt damit eine ausgedehnte Goldmineralisierung bei Kabewest im Rahmen des Bambadji-Projekts im Senegal

Vancouver, British Columbia, 2. November 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ - freut sich, vielversprechende erste Bohrergebnisse aus dem Prospektionsgebiet Kabewest im kürzlich erworbenen Bambadji-Projekt im Senegal bekannt zu geben. Kabewest ist das am weitesten fortgeschrittene, durch Bohrungen definierte Prospektionsgebiet in Bambadji und befindet sich etwa 2,3 Kilometer vom geplanten Standort der Anlage des Goldprojekts Diamba Sud entfernt.

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration, erklärte: Die ersten Bohrlöcher bei Kabewest haben ausgedehnte mineralisierte Abschnitte ergeben, darunter 1,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 64 Metern ab 19 Metern in Bohrloch FBRC0008. Diese Ergebnisse stützen unsere geologische Interpretation nachdrücklich und weisen deutliche Ähnlichkeiten mit der in Brekzien eingebetteten Mineralisierung bei Diamba Sud auf, fuhr Herr Weedon fort. Da etwa 70 Prozent der Untersuchungsergebnisse vorliegen, stärken die bisherigen Ergebnisse weiterhin das Vertrauen in die interpretierten Kontrollfaktoren der Mineralisierung und in das Potenzial von Bambadji, Diamba Sud zu erweitern. Herr Weedon schloss mit den Worten: Wir freuen uns darauf, die verbleibenden Untersuchungsergebnisse in den kommenden Wochen zu erhalten und den vollständigen Datensatz in unsere Arbeit an einer ersten Schätzung der abgeleiteten Mineralressource einzubeziehen, deren Veröffentlichung für das erste Quartal 2027 geplant ist.

Highlights der Bohrungen bei Kabewest

FBDD0001: 1,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 23 Metern ab 75 Metern

FBDD0006: 1,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 29,5 Metern ab 393 Metern

FBDD0008: 3,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 24 Metern ab der Oberfläche, einschließlich

11,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,5 Metern ab 8 Metern sowie 12,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 Metern ab 30 Metern

FBDD0009: 1,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 22 Metern ab 65,5 Metern sowie 1,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 23 Metern ab 107 Metern

FBRC0003: 3,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 24,2 Metern ab 4 Metern, einschließlich

15,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 Metern ab 25 Metern

FBRC0005: 1,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 29,6 Metern ab der Oberfläche

FBRC0008: 1,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 64 Metern ab 19 Metern, einschließlich16,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,5 Metern ab 24 Metern

Das Bambadji-Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Goldprojekt Diamba Sud. Das erste Bohrprogramm von Kabewest, bestehend aus 45 Reverse-Circulation- (RC) und Diamantbohrlöchern (DD) mit einer Gesamtlänge von 10.524 Metern, wurde abgeschlossen. Diese Arbeiten bilden die erste Phase eines umfassenderen Bohrprogramms im Umfang von 8 Millionen US-Dollar und 51.000 Metern, das bis Ende 2026 im gesamten Bambadji-Projekt geplant ist. Das Programm konzentriert sich auf mindestens acht vorrangige Prospektionsgebiete (siehe Abbildung 1 und die Pressemitteilung von Fortuna vom 10. August 2026 mit dem Titel Fortuna erwirbt das hochprospektive Bambadji-Projekt im Senegal von Barrick und IAMGOLD).

Abbildung 1: Bambadji-Projekt: Lage der vorrangigen Explorationsprospekte und Nähe zum geplanten Standort der Anlage des Goldprojekts Diamba Sud

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Zu den ausgedehnten mineralisierten Abschnitten aus den ersten Bohrungen bei Kabewest gehören 1,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 64 Metern ab 19 Metern in der Bohrung FBRC0008 (siehe Abbildung 2), 1,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 29,6 Metern im Bohrloch FBRC0005 (siehe Abbildung 3) sowie 3,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 24,2 Metern ab 4 Metern im Bohrloch FBRC0003 (siehe Abbildung 4). Diese Ergebnisse untermauern die aktuelle geologische Interpretation und belegen die geologische Kontinuität mit der in Brekzien eingebetteten Mineralisierung in den nahegelegenen Lagerstätten Diamba Sud. Die Mineralisierung wurde über mehr als 600 Meter Streichlänge durchteuft und ist entlang des Streichs sowie in der Tiefe weiterhin offen, was klare Möglichkeiten für systematische Folgebohrungen bietet.

Etwa 70 Prozent der Untersuchungsergebnisse liegen bereits vor, der Rest wird in den kommenden Wochen erwartet. Die Aktualisierung des geologischen Modells schreitet voran und wird den vollständigen Datensatz der Untersuchungsergebnisse einbeziehen, um die Erstellung einer ersten Schätzung der abgeleiteten Mineralressource für Kabewest zu unterstützen. Vorbehaltlich des Abschlusses und der Überprüfung der verbleibenden technischen Arbeiten geht das Unternehmen davon aus, die Schätzung in seine jährliche Aktualisierung der Mineralreserven und Mineralressourcen aufzunehmen, deren Veröffentlichung für das erste Quartal 2027 geplant ist.

Abbildung 2: Bambadji-Projekt: Kabewest-Prospektionsgebiet, Querschnitt 350NE

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Abbildung 3: Bambadji-Projekt: Kabewest-Prospektionsgebiet, Querschnitt 250NE

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Abbildung 4: Bambadji-Projekt: Kabewest-Prospektionsgebiet, Querschnitt 50NE

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Wie bereits bei Diamba Sud beobachtet, ist die Mineralisierung bei Kabewest im Allgemeinen mit hydrothermalen Brekzieneinheiten, durch Hämatit und Siliziumdioxid alteriertem Kalkstein sowie einer ausgedehnten Pyritbildung verbunden. Diese Merkmale untermauern die interpretierten strukturellen Einflüsse auf goldhaltige Fluide innerhalb des Falémé-Gebiets, in dem sich beide Projekte befinden. Die vergleichbaren geologischen Merkmale, die in den benachbarten Projekten Diamba Sud und Bambadji identifiziert wurden, sprechen für eine fortgesetzte systematische Exploration entlang der Senegal-Mali-Scherzone.

Nach Abschluss der ersten Phase der Bohrungen bei Kabewest wurden die sechs Bohrgeräte zu den Prospektionsgebieten Wari und Latifa verlegt (siehe Abbildung 1), wo jeweils drei Bohrgeräte Gebiete untersuchen, die durch historische, weit auseinanderliegende Erkundungsbohrungen definiert wurden. Zudem schreiten die Arbeiten zur Verfeinerung der Ziele für die Feldsaison 2027 voran, wobei geochemische und geophysikalische Daten über eine Streichlänge von mehr als 60 Kilometern im Rahmen des Bambadji-Projekts ausgewertet werden, wo drei mineralisierte Trends identifiziert wurden. Historische Bohrungen entlang dieser Trends sind im Allgemeinen flach und weit auseinanderliegend, wodurch mehrere mehrere Kilometer lange Lücken entstanden sind, die vorrangige Gebiete für die Bewertung im Rahmen der Explorationsprogramme von Fortuna für die Jahre 2026 und 2027 darstellen.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA - QC)

Bei allen vom Unternehmen durchgeführten Bohrungen kamen die folgenden Verfahren und Methoden zur Anwendung. Alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens durchgeführt.

Bei allen Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) kam ein 5,25-Zoll-Pneumatikhammer mit Frontprobenahme zum Einsatz, wobei die Proben in 60-Liter-Plastiksäcken gesammelt wurden. Die Proben wurden trocken gehalten, indem ein ausreichender Luftdruck aufrechterhalten wurde, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Wenn der Wassereintritt den Luftdruck überstieg, wurden die RC-Bohrungen gestoppt und auf Diamantkernbohrungen umgestellt. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben mithilfe eines dreistufigen Teilers im Riffle-Split-Verfahren aufgeteilt, um eine repräsentative Probe von 12,5 Prozent für die Einreichung beim Analyselabor zu gewinnen. Die verbleibenden 87,5 Prozent der Proben wurden am Bohrstandort gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse vorlagen und validiert waren. Grobkörnige Ausschussproben aller mineralisierten Proben, die signifikanten Abschnitten entsprechen, werden aufbewahrt und vor Ort auf dem vom Unternehmen kontrollierten Kernlager gelagert.

Alle Diamantbohrungen (DD) begannen mit Bohrkronen im HQ-Durchmesser, bevor bei der Durchbohrung von frischem Gestein auf NQ-Bohrkronen umgestellt wurde. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme in Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden anschließend mit einer Diamantsäge in zwei gleiche Hälften geschnitten. Eine Hälfte des Bohrkerns verblieb in der ursprünglichen Kernkiste und wurde an einem sicheren Ort auf dem vom Unternehmen kontrollierten Kernlager am Projektstandort gelagert. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher vor Ort gelagert.

Alle RC- und DD-Proben wurden mit Firmenfahrzeugen oder per kommerziellem Kurierdienst zu den Aufbereitungslabors von ALS Global in Kedougou, Senegal, transportiert; die aufbereiteten Probenpulpe wurden anschließend per kommerziellem Kurierdienst zur Analyseeinrichtung von ALS Global in Ouagadougou, Burkina Faso, befördert. Für alle Proben wurde eine routinemäßige Goldanalyse unter Verwendung einer 50-Gramm-Charge und eines Feuerprobenverfahrens mit atomar-absorptionsspektrometrischer Auswertung durchgeführt. Proben, deren Analyseergebnisse >10 ppm Au ergaben, wurden erneut mit einer 50-Gramm-Charge und einem Feuerprobeverfahren mit gravimetrischem Abschluss analysiert. Zu den Qualitätskontrollverfahren gehörte das systematische Einfügen von Leerproben, Duplikaten und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügte das Labor von ALS Global eigene Qualitätskontrollproben ein.

Qualifizierte Person

Paul Weedon, Senior Vice President, Exploration bei Fortuna Mining Corp., ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedsnummer 6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Er hat die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, auf denen die hierin enthaltenen Informationen und Meinungen beruhen, durch Überprüfung der geochemischen und geologischen Datenbanken sowie der Diamantbohrkerne verifiziert. Es gab keine Einschränkungen hinsichtlich des Verifizierungsprozesses.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen in Argentinien, der Elfenbeinküste und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal, das sich in der Machbarkeitsphase befindet. Unser Explorationsportfolio erstreckt sich über unsere Betriebsgebiete sowie über Guinea und Guyana. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Interessengruppen. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

CEO und Vorstandsmitglied

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts und des Eingangs ausstehender Untersuchungsergebnisse; der Fertigstellung und Auswertung geologischer Modelle; der Erstellung, des Zeitplans und der möglichen Aufnahme einer ersten Schätzung der abgeleiteten Mineralressource für Kabewest in die jährliche Aktualisierung der Mineralreserven und Mineralressourcen des Unternehmens; den Umfang, den Zeitplan und die Ziele des Explorationsprogramms 2026-2027 bei Bambadji; Aussagen zum Potenzial von Bambadji, Diamba Sud zu erweitern; Aussagen zum vorgeschlagenen Standort der Anlage in Diamba Sud; das Potenzial für eine Fortsetzung der Mineralisierung entlang des Streichs oder in der Tiefe. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Wörter wie erwarten, planen, anstreben, beabsichtigen, schätzen, potenziell, könnte, wird, sollte und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralaufbereitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich Kapital- und Betriebskosten, Produktionsplänen und wirtschaftlicher Rentabilität; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern infolge von Devisenkontrollen; Umweltbelange, einschließlich der Erlangung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regeln; Änderungen der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen und der Vorschriften auf nationaler und lokaler Ebene sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise dem ukrainisch-russischen und dem israelisch-Hamas-Konflikt, sowie deren mögliche Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von sozialen Medien und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die Eigentumsrechte an den Mineralgrundstücken des Unternehmens zu behalten oder zu erweitern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von durch das Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerten; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; laufende und potenzielle Rechtsverfahren; Unsicherheiten hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Lage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf das Geschäft, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Termin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Wechselkurs- und Zinsschwankungen; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Aufbereitungsgebühren für Konzentrate und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Beschädigungen und Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Probleme im Arbeitsverhältnis; sowie jene Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Richtigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es zu keiner wesentlichen nachteiligen Veränderung kommen wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigt (wobei diese von der Richtigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpunkte der Gewinnung sowie Schätzungen der Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralienpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommen wird, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-amerikanische Anleger bezüglich Mineralressourcen und -reserven

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben zu den Liegenschaften des Unternehmens wurden in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), sowie den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die hierin enthaltenen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

Anhang 1: Details zum Bohrprogramm des Bambadji-Projekts - Bohrlöcher und Untersuchungsergebnisse

Bohrloch-ID Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe (m) EOH-Tiefe1UTM Neigung Tiefe Tiefe Bohrbreite (m) ETW4 (m)Au (ppm) Bohrlochtyp5 Gebiet

(WGS84_29N) (WGS84_29N) Azimut Ab (m) bis

(m)

FBDD0001 235001 1.430.989 155 236 135 -60 75 111 36 23,0 1,2 DD KBW

177 191 14 12,0 0,9 DD KBW

FBDD0002 234985 1431076 155 227 135 -50 174 192 18 13,0 0,9 DD KBW

FBDD0003 235030 1431102 158 236 135 -50 113 128 15 10,0 0,9 DD KBW

FBDD0004 234952 1430897 153 194 135 -50 67 76 9 7,0 0,6 DD KBW

86 93 7 5,5 1,0 DD KBW

108 114 6 4,3 1,5 DD KBW

128 137 9 6,5 1,2 DD KBW

FBDD0005 234866 1430911 151 353 135 -50 18 39 21 16,0 1,4 DD KBW

Einschließlich 30 32 2 1,5 VERLUST DD KBW

45 54 9 6,0 1,5 DD KBW

Einschließlich 45 46 1 0,7 10,4 DD KBW

140 166 26 18,0 0,9 DD KBW

179 198 19 14,2 1,4 DD KBW

212 238 26 18,3 0,7 DD KBW

247 266 19 13,2 0,7 DD KBW

FBDD0006 234779 1.431.000 150 534 135 -50 235 239 4 3,0 1,5 DD KBW

276 286 10 7,3 1,1 DD KBW

303 319 16 13,0 0,9 DD KBW

349 361 12 9,0 0,6 DD KBW

393 430 37 29,5 1,8 DD KBW

458 469 11 9,0 0,7 DD KBW

FBDD0007 234884 1.430.965 152 320 135 -50 70 101 31 23,0 1,0 DD KBW

215 224 9 6,0 1,4 DD KBW

230 269 39 21,0 1,0 DD KBW

FBDD0008 234949 1430758 150 282 135 -50 0 40 40 24,0 3,2 DD KBW

Einschließlich 8 10 2 1,5 11,3 DD KBW

Und 30 31 1 0,7 12,2 DD KBW

48 85 37 23,0 1,0 DD KBW

93 101 8 6,0 0,6 DD KBW

FBDD0009 234775 1.430.861 150 507 135 -50 14 24 10 7,3 1,0 DD KBW

65,5 100 34,5 22,0 1,4 DD KBW

107 143 36 23,0 1,3 DD KBW

109 110 1 VERLUST DD KBW

222 244 22 14,6 0,9 DD KBW

251 265 14 8,7 0,6 DD KBW

341 343 2 1,4 8,2 DD KBW

Einschließlich 341 342 1 0,7 13,0 DD KBW

362 391 29 19,3 1,2 DD KBW

477 484 7 4,6 1,3 DD KBW

FBDD0010 234828 1430808 149 135 -50 16 32 16 12,4 1,3 DD KBW

Einschließlich 20 21 1 0,8 VERLUST DD KBW

Und 26 27 1 0,8 VERLUST DD KBW

Und 29 30 1 0,8 VERLUST DD KBW

175 197 22 18,6 1,8 DD KBW

Einschließlich 177 178 1 0,7 10,2 DD KBW

218 227 9 7,1 1,3 DD KBW

285 315 30 23,3 0,7 DD KBW

352 365 13 9,5 0,6 DD KBW

FBDD0011 234850 1.431.000 152 249 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0012 235054 1431220 159 239 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0013 234922 1430643 160 240 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0014 234599 1431039 151 246 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0015 234887 1430678 158 297 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0016 234704 1431004 152 251 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0017 235019 1431255 157 285 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0018 234966 1430954 153 224 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0019 234853 1430712 154 342 135 -60 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0020 234986 1430720 153 188 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0021 234931 1.430.989 155 245 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0022 235032 1431384 158 261 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0023 237150 1433950 150 231 90 -50 Ausstehende DD Wari

Untersuchungen

FBDD0024 234913 1430794 150 287 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0025 234781 1430927 149 411 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0027 234895 1431025 153 296 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0028 235103 1431100 156 102 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0029 234840 1430868 149 407 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBDD0031 234745 1430964 149 525 135 -50 Ausstehende DD KBW

Untersuchungen

FBRC0001 235043 1431015 156 143 135 -50 2 4 2 1,6 5,5 RC KBW

12 31 19 12,0 1,9 RC KBW

100 105 5 3,8 1,9 RC KBW

109 114 5 3,3 1,1 RC KBW

FBRC0002 235036 1430948 154 180 135 -50 114 120 6 5,3 0,9 RC KBW

FBRC0003 234998 1430916 154 174 135 -50 4 38 34 24,2 3,1 RC KBW

Einschließlich 25 26 1 0,7 15,1 RC KBW

FBRC0004 235099 1431033 156 66 135 -50 10 45 35 24,3 1,0 RC KBW

FBRC0005 235065 1431071 157 144 135 -50 0 46 46 29,6 1,4 RC KBW

55 56 1 0,7 5,4 RC KBW

FBRC0006 235036 1430741 152 126 135 -50 NSI RC KBW

FBRC0007 235091 1431254 156 168 135 -50 NSI RC KBW

FBRC0008 235089 1431185 160 120 135 -50 19 115 96 64,0 1,9 RC KBW

Einschließlich 24 26 2 1,5 16,3 RC KBW

FBRC0009 235022 1430684 158 144 135 -50 NSI RC KBW

FBRC0010 234992 1430643 158 132 135 -55 NSI RC KBW

FBRC0011 234957 1430607 161 108 135 -50 6 26 20 13,0 1,5 RC KBW

Einschließlich 11 12 1 0,7 13,8 RC KBW

Und 13 17 4 VERLUST RC KBW

54 61 7 6,5 0,9 RC KBW

79 102 23 16,3 0,4 RC KBW

FBRC0012 234730 1430836 152 120 135 -50 114 120 6 4,0 1,1 RC KBW

FBRC0013 234695 1430872 151 138 135 -50 NSI RC KBW

FBRC0014 234625 1430943 152 162 135 -50 NSI RC KBW

FBRC0015 235067 1431349 158 156 135 -50 NSI RC KBW

FBRC0016 234894 1430600 162 120 135 -50 94 103 9 6,7 0,7 RC KBW

FBRC0017 237175 1.434.000 149 108 90 -50 NSI RC KBW

Anmerkungen:

1. EOH: Bohrlochende

2. Tiefen und Breiten werden auf die nächste signifikante Dezimalstelle gerundet angegeben

3. NSI: Keine nennenswerten Durchschneidungen

4. ETW: Geschätzte tatsächliche Mächtigkeit

5. RC: Reverse-Circulation-Bohrung | DD: Diamantbohrung

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86485

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86485&tr=1

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